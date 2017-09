Miss Cáceres: «No me he caído, me he tirado», dice con ironía en sus redes sociales 00:58 Jueves, 28 septiembre 2017, 21:12

La representante de Cáceres en Miss España, Pilar Magro, ha decidido poner al mal tiempo buena cara. Tras convertirse en el centro de atención del concurso por su caída en la piscina y enfrentarse al vídeo que recoge ese momento, la modelo se ha manifestado a través de sus redes sociales.

En el resumen de su perfil de Instagram hace un guiño al instante que ha protagonizado involuntariamente y que está dando mucho que hablar en Internet. «Soy Pilar con todo lo que eso conlleva. NO ME HE CAÍDO, ME HE TIRAOOOOO», dice en ese texto con ironía.

En esa misma plataforma ha colgado una fotografía mojada dirigiéndose a sus seguidores. «Tranquilos, no me he vuelto a tirar a la piscina. Esto es un #behindthescenes #shooting #test #blackandwhite #wet #water #underwear #bra #christinaleonors #body #girl».

La protagonista del resbalón intentó dar un giro en una sesión de fotos que se hacía cerca de una piscina y terminó en el agua. Las imágenes se han hecho virales. Tras la caída, un trabajador del certamen se lanzó para ayudarla a salir.

El vídeo lo han visto miles de usuarios y ha generado numerosos comentarios, algunos de ellos acusando a la modelo de haberse tirado al agua.