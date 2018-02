Un ministro británico dimite por llegar dos minutos tarde a la Cámara de los Lores 00:47 ATLAS Jueves, 1 febrero 2018, 19:25

Lord Bates, ministro británico, ha puesto su puesto a disposición de la Primera Ministra Theresa May por llegar dos minutos tarde a la Cámara de los Lores y no poder responder a una pregunta de la oposición. Nada más tomar la palabra, el ministro británico se disculpaba ante la Cámara. La Baronesa Lister parecía aceptar con un gesto sus disculpas, pero fue entonces cuando Bates anunció su dimisión. La dramática renuncia del ministro arrancó un "¡no!" de ambas bancadas y numerosas caras de sorpresa. Theresa May ha anunciado que no aceptará su dimisión y Bates parece dispuesto a seguir al frente de su ministerio.