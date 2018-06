Miles de manifestantes protestan contra la libertad de 'La Manada' Decenas de asociaciones feministas convocan a la ciudadanía contra el sistema judicial «que ampara a violadores y desprotege a las mujeres» AGENCIAS Madrid Viernes, 22 junio 2018, 21:11

Miles de personas, en su mayoría mujeres, se han concentrado este viernes 22 de junio ante el Ministerio de Justicia para protestar contra la libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros para los cinco miembros de La Manada condenados a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual.

Una marea morada ha acudido alrededor de las 19.00 horas ante la sede del departamento que dirige Dolores Delgado, ubicada en el centro de Madrid. Allí han protestado al grito de «no es abuso, es violación» y «tranquila, hermana, aquí está tu Manada», lemas habituales también en las movilizaciones que tuvieron lugar contra la sentencia de La Manada que absolvía a los jóvenes de un delito de agresión sexual.

Horario de manifestaciones Madrid 19 horas. Frente al Ministerio de Justicia. Barcelona 19 horas. Plaza Sant Jaume. Oviedo y Gijón 19 horas. juzgados de Llamaquique en Oviedo y en la plaza del Parchís de Gijón. Lérida 19 horas. Plaza Paeria. San Sebastián. 19 horas. Boulevard donostiarra. Santiago de Compostela. 21 horas. Plaza 8 de Marzo. Murcia 20 horas. Plaza Cardenal Belluga. Sevilla 20 horas. Plaza Nueva, frente al Ayuntamiento. Valladolid 20 horas. Plaza de Fuente Dorada.

Los asistentes, que superan el millar según el Movimiento Feminista de Madrid -organización convocante- portan banderas, carteles y pancartas de rechazo a la decisión de los magistrados, que no aprecian riesgo de fuga de los condenados ni aprecian tampoco riesgo de reiteración delictiva.

«Ella en casa y ellos de parranda», proclaman los participantes, entre otros cánticos en los que expresan su rabia. «No valiente, quiero ser libre», corean.

Carlota Álvarez, del Movimiento Feminista de Madrid, ha declarado a Europa Press que el auto publicado este viernes es «un ataque más a las mujeres por parte de una justicia patriarcal».

«Las manadas de animales tienen más humanidad»

Entre los manifestantes se puede ver alguna bandera republicana y a activistas del Sindicato de Estudiantes. La policía ha desplegado un cordón de seguridad alrededor del ministerio.

«Estoy aquí hoy por lo que me lleva motivando toda la vida, que es la defensa de la mujer en todos los órdenes, en todos lo aspectos y en todas la condiciones, pero hoy estamos aquí porque ya vinimos cuando la sentencia de 'La Manada', que no era un abuso, sino una violación de cinco salvajes. No los llamo 'La Manada' porque las manadas de animales tienen mucha mas humanidad que ellos», ha explicado a Efe Ana María.

«A estos salvajes se les condenó a penas muy leves», sostiene, «y salimos a gritar que les ha salido muy barato esta violación y con apenas seis mil euros, que casi es un precio de saldo, van a estar en la calle».

«Si ellos son La Manada, nosotras nos vamos a convertir en una jauría y no vamos a parar hasta que esto cambie o ellos vuelvan a la cárcel o cambien las leyes para que a partir de ahora una violación en masa no quede impune como está quedando ésta», ha añadido.

En su opinión, poner en libertad a los cinco de 'La Manada' es «dejar a las mujeres en una absoluta indefensión y no se puede consentir que se proteja a violadores y se deje a las mujeres indefensas»

En toda España

Además de la movilización convocada por el movimiento feminista de Madrid frente al Ministerio de Justicia para este viernes a las 19.00 horas, colectivos y organizaciones han organizado a través de las redes sociales diversas concentraciones en ciudades como Asturias, Barcelona, Palma, San Sebastián, Lleida o Murcia, entre otros.

La Plataforma Feminista de Asturias ha convocado concentraciones para este viernes a las 19.00 horas, ante los juzgados de Llamaquique en Oviedo y en la plaza del Parchís de Gijón.

En Barcelona las concentraciones serán en la Plaza Sant Jaume, mientras que en Lleida está prevista una movilización en la Plaza Paeria, las dos a las 19.00 horas. También la Plaza de Cort de Palma acogerá este jueves a las 20.00 horas una concentración de protesta.

La Asamblea Feminista de San Sebastián, Donostiako Asamblada Feminista, ha convocado una cacerolada a las 19.00 horas que partirá del Boulevard donostiarra y en Santiago de Compostela la convocatoria es a partir de las 21.00 horas en la Plaza 8 de Marzo.

Se han convocado también manifestaciones, como en Murcia, que tendrá lugar a las 20.00 horas en la Plaza Cardenal Belluga, o en Sevilla, también a las 20.00 en Plaza Nueva (frente al Ayuntamiento).