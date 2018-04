Masha Gessen, de 'The New Yorker', Premio de Periodismo Diario Madrid La periodista y escritora Masha Gessen. El jurado subraya su valiente defensa de la libertad de expresión, su firme e inteligente denuncia del retroceso de las libertades en la Rusia de Putin y su certero análisis de las amenazas para el sistema democrático que plantea la administración Trump en Estados Unidos COLPISA Madrid Lunes, 30 abril 2018, 14:56

La periodista y escritora Masha Gessen ha obtenido el Premio de Periodismo Diario Madrid en su XVI edición por su valiente defensa de la libertad de expresión, su firme e inteligente denuncia del retroceso de las libertades en la Rusia de Putin y su certero análisis de las amenazas para el sistema democrático que plantea la administración Trump en Estados Unidos, según subraya el fallo del jurado.

En media docena de libros y en sus artículos desde Rusia y EE UU Masha Gessen se ha erigido como una de las voces más destacadas del periodismo con sus colaboraciones en 'New Yorker', 'New York Times' y 'New York Review of Books', desde donde bajo una perspectiva crítica viene aportando esclarecimientos para desenmascarar la realidad. Masha Gessen tiene publicados nueve libros, entre los que figuran 'El futuro es historia: cómo el totalitarismo recuperó Rusia', de inmediata aparición en España bajo el sello de Turner, y 'El hombre sin rostro: el sorprendente ascenso de Vladimir Putin'.

El Jurado del Premio lo integraban Miguel Ángel Aguilar, José Vicente de Juan, Javier Fernández del Moral, Nativel Preciado, José Oneto, Miguel Ángel Gozalo, Román Orozco, Andrea Aguilar y Antonio Campuzano, que actuó como secretario sin voto. El premio está dotado con 12000 € y un bajo relieve en bronce alegórico al cierre del Diario Madrid, obra del escultor Julio López Hernández.

En anteriores ediciones fueron premiados entre otros Katharine Viner, Juan Villoro, Giovanni di Lorenzo, Rafael Jorba, José María Ridao, Mario Vargas Llosa, Philippe Nourri, Hugh Thomas, Francisco Pinto Balsemão, José Javier Uranga, Carlos Sentís y Guillermo Luca de Tena. La entrega del Premio se celebrará el próximo 7 de Junio, jueves, en la sede de la Fundación Diario Madrid, calle Larra, 14. Madrid, 27 de abril de 2018.