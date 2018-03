Martina devuelve el revés Viejas glorias. John McEnroe y Martina Navratilova, en una presentación del US Open. :: zuma Navratilova acusa a la BBC de pagarle diez veces menos que a McEnroe. Los dos comentan partidos de Wimbledon JOSEBA VÁZQUEZ Martes, 20 marzo 2018, 08:21

Los dos son zurdos y los dos destacaban en las pistas de tenis por numerosas virtudes; una de ellas, el revés de su brazo fuerte. Él era también muy conocido por las cintas que sujetaban su rizada pelambrera y, aún más, por sus temperamentales arrebatos y discusiones con los árbitros, lo que a menudo le convertía en un jugador antipático para amplios sectores del público. A ella le definía la seriedad, la fuerza y una enérgica competitividad. John formó parte del circuito profesional durante quince años, en los que alzó siete títulos individuales de Grand Slam; Martina sumó 18 en 21 campañas en solitario (jugó luego diez más en la categoría de dobles mixtos). Fueron contemporáneos y llegaron a coincidir como números uno del mundo, pero lógicamente nunca se enfrentaron entre sí, más allá de algún contado bolo de exhibición.

Tampoco parece que vayan a hacerlo ahora fuera del rectángulo de juego, a pesar de que Navratilova ha desempolvado su hábil resto para contrarrestar un golpe que no le ha gustado nada y denunciar ante el mundo lo que, en su opinión, supone un nuevo episodio de brecha salarial por razón de sexo. En realidad, el pelotazo no va dirigido a su colega, sino contra la BBC, que suele contratar a ambos como comentaristas durante las dos semanas que dura el Torneo de Wimbledon. La extenista acusa a la corporación de radio y televisión pública británica de pagarle a ella por ese trabajo diez veces menos que a McEnroe. En concreto, a razón de 15.000 libras (17.064 euros al cambio de ayer) por las 150.000 que se embolsa él (170.645 euros).

Denuncia a domicilio

«Fue un sobresalto enterarme de esta diferencia. A menos que John haga muchas más cosas, queda claro que seguimos en la red de los viejos buenos muchachos. La conclusión es que las voces masculinas son más valoradas que las nuestras», ha lanzado la mujer que en más ocasiones ha ganado el campeonato londinense, nueve. «Cuando pregunté si me pagaban una cantidad similar a la de los hombres me dijeron que sí. No dijeron la verdad; eso es seguro», denunció Martina, que ya ha avanzado que pedirá más dinero en próximas ocasiones en que sean requeridos sus servicios. Ha sido una magnífica devolución del revés por parte de Navratilova, más si cabe al considerar que hizo la acusación en el transcurso de una entrevista grabada y emitida anoche en 'Panorama', un espacio de la propia BBC. Set ganado a domicilio.

La cadena británica, que se financia fundamentalmente con fondos públicos, justifica la sobresaliente diferencia salarial denunciada con variados argumentos. Por un lado, contabiliza que John McEnroe, tres veces triunfador en Wimbledon, apareció el año pasado en treinta ocasiones, por diez de la extenista. «John es considerado el rostro de nuestra cobertura el torneo -se defiende un portavoz de la BBC-. Es ampliamente considerado como el mejor experto y comentarista en este deporte y su contrato significa que no puede trabajar para otro medio de Reino Unido sin nuestro permiso. Su paga refleja todo eso; el género no es un factor que influya».

Llueve sobre mojado

La remuneración del exjugador estadounidense se conoció al ser divulgada el año pasado la lista de los presentadores mejor pagados por la BBC, lo que reveló que solo un tercio de los nombres de esa relación eran femeninos y que los siete primeros de la misma eran masculinos. Aquello provocó que 40 de las más destacadas mujeres de la cadena hicieran pública una carta en la que instaban a su empresa a poner en marcha medidas contra la brecha salarial. La corporación pública admitió a finales de octubre que sus empleados cobran de promedio un 9,3% más que las mujeres.

El pasado enero, la editora del canal en China, Carrie Gracie, dejó su corresponsalía y exigió el traslado a Londres al constatar que su sueldo era inferior al de hombres en cargos de similar responsabilidad. Seis compañeros de Gracie, todos ellos rostros muy populares de la televisión, solicitaron entonces que se les reduzca el sueldo, en un gesto de solidaridad con su colega y otras víctimas de discriminación salarial. «No creemos que hayamos actuado ilegalmente, lo que no significa que no haya casos en los que exista desigualdad y debamos abordarlos», ha declarado Fran Unsworth, directora de noticias de la BBC.

Las empresas u organismos públicos del Reino Unido con más de 250 empleados deberán declarar por primera vez en este ejercicio fiscal la brecha salarial entre hombres y mujeres, según decidió el Gobierno para intentar corregir este tipo de disparidades. Las compañías, incluidas las entidades benéficas, cuentan hasta el próximo 5 de abril para informar de la diferencia porcentual media. Se encargará de supervisar a las sociedades la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos, cuya directora, Rebecca Hilsenrath, ha dicho que si no se cumplen los requisitos de transparencia impondrá sanciones y «multas ilimitadas».

La propia cadena pública británica admitió en octubre que el porcentaje promedio en que superan los sueldos de sus empleados a los de las empleadas es del 9,3%.