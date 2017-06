"Mamá: Quiero ser vegano" 04:05 Ventajas y desventajas de una polémica dieta que huye de los alimentos de origen animal explicadas por un experto MARTA MUÑOZ Miércoles, 14 junio 2017, 23:51

“Si tú comes animales, y las cosas que salen de ellos, estás intencionalmente causando dolor y sufrimiento”. Esa es una de las reflexiones que el activista vegano Gary Yourofsky va predicando en sus charlas alrededor del mundo.

Como él, millones de personas en el mundo han decidido cambiar su modo de alimentación tradicional. Su objetivo es uno: no comer alimentos que procedan de animales. Esto es lo que se conoce como dieta vegetariana donde se deja de consumir cualquier tipo de carne y pescado. Sin embargo, dentro de la práctica vegetariana hay distintos tipos y grados, como el veganismo, donde cualquier producto derivado de animales, como el huevo o los lácteos, también están descartados, algo que no ocurre en el caso del vegetariano no estricto.

Pero, ¿qué razón lleva a vegetarianos y veganos a dar un cambio en sus dietas? El 57% de en nuestro país lo son por motivos animalistas y éticos, como Gary Yourofsky. En la mayoría de los casos, los protagonistas viven un momento de 'shock', como algunos lo definen, en el que se replantean un cambio porque ya son incapaces de continuar con la alimentación que llevan toda la vida teniendo. Raquel Ariza y Mª Nerea Olabe tuvieron ese momento.

Ariza, de 42 años, comenzó en 2011. Se quedó impresionada al ver un vídeo de Yourofsky dando una charla sobre el veganismo que se ha viralizado. “Fue instantáneo. Simplemente lo escuché y tenía razón. Tuve varios intentos anteriormente pero, a partir de ese día, pensé que nunca más podría volver a comer eso. Cuando terminé de ver el vídeo me di cuenta de que iba a ser incapaz de beberme un vaso de leche, ni de comerme un huevo, ni hacerme un filete”, afirma.

Su cambio era claramente una cuestión ética. Desde un principio, reconoce que tenía claro que no se permitiría enfermar. Si era necesario, “lo dejaría”. Por ello, se puso manos a la obra y buscó toda la información necesaria para saber cómo podía alimentarse de manera adecuada. “ Yo no sabía lo que era tofu, ni nada”, admite Ariza.

Se propuso comer lo mismo que comía anteriormente pero sustituyendo el pollo por tofu (alimento que se produce con leche de soja) o seitán (preparado alimenticio a base de gluten de trigo). Raquel Ariza comenzó a indagar con diferentes platos y, según reconoce, cada día se iba encontrando mejor. En su dieta se incluyen todo tipo de alimentos: calabacín, brócoli, alemendras, rúcula, zanahoria, frutas, espinacas, tofu, etc. Una lista variada en la que solo echa en falta el queso, el único alimento que echa de menos. “Hay sabores que ya se te olvidan”, admite, pero el del queso aún lo tiene muy presente.

Para ella, retomar su alimentación de toda la vida, donde la carne, el pescado, los huevos o la leche estaban presentes, es casi imposible. “Tú te haces vegana por las cosas que te enseñan, por lo atroz que hay detrás de toda la industria esa. Por muy bien que se hicieran las cosas yo no volvería a comerme a un animal, a matarlo para comérmelo yo”, sentencia.

Mª Nerea Olabe también se planteó la misma problemática que Ariza. “Ves el animal que hay, uno que han matado, no ves un trozo de carne inerte”, admite.

Esta profesora de conservatorio, de 34 años, lleva dos años siendo vegetariana. El cambio, reconoce, no le resultó nada sencillo. Pero se adaptó muy rápido.

“Todos deberíamos estar preocupados pro saber qué es lo que comemos”, afirma. Por ello, al igual que Raquel Ariza, se informó de lo que debía comer, de cómo tenía que combinar los alimentos para evitar carencias.

Olabe ha renunciado a todos los alimentos cuyos productos vengan de seres que, como ella define, “piensan, sienten, se mueven a cuatro patas o naden... No como nada de ningún animal que tenga corazón y se mueva, ni pescado ni carne”.

Su dieta se basa en vegetales pero “no solo lechuga y tomate, admite entre risas. En su estantería se pueden ver botes de cereales, legumbres, trigo saraceno, junto a una multitud de especias, uno de los grandes descubrimientos que ha tenido con el cambio de alimentación. En su dieta, al contrario que Ariza, sí se incluyen huevos, ecológicos, y queso, un alimento que le gustaría dejar pero que, a veces, toma. “A veces como queso aunque la industria láctea es un horror”, reconoce con cierta cara de culpabilidad.

La dieta vegetariana, y su opción estricta (dieta vegana), tienen cada vez más presencia en nuestro país. La nutricionista y dietista Pilar Medrano quiere dejar claro que esta situación no responde a una moda: “la gente se preocupa más por ver qué es lo que come”, reconoce, ya que “los alimentos tienen cada vez más pesticidas y aditivos”.

Medrano cree que estas dietas benefician a la digestión ya que nuestro cuerpo no está preparado genéticamente para tomar tantos alimentos procesados. Además, las personas que optan por esta alimentación, se sienten mejor, están más activos y, en su piel, lo notan mucho, según la profesional.

La parte negativa es que ambas opciones han estado siempre ligadas a la idea de que suponen un riesgo para la salud. Sin embargo, Medrano, tiene claro que no existe tal riesgo. “Si tú sabes y conoces bien cómo hacerlo, realmente no creo que existan riesgos. Pero te reconozco que poca gente sepa cómo funciona la dieta vegetariana-vegana estricta”, admite. “Es cierto que no se tienen proteínas de alta calidad, hay déficit de aminoácidos, aunque las vitaminas y minerales están más cubiertos”, recalca.

Mª Nerea Olabe no ha sufrido problemas de salud tras su cambio. “Los análisis no me han salido que esté mal, sino todo lo contrario”, afirma Olabe. Ariza, sin embargo, admite que tras la última analítica, su doctora le ha recetado ampollas de B12, una vitamina que se encuentra casi exclusivamente en los tejidos animales y que es común que esté carente en las personas veganas.

“Me dijo la doctora que no me preocupara. Que estaría seis meses tomándola y repetiríamos la analítica para ver los niveles. Imagino que espera que se regulen y que a lo mejor no tengo que volver”, confiesa Raquel Ariza. Sin embargo, esta situación no es algo que le preocupe: “Si de por vida me tengo que tomar una ampolla de B12, bienvenida sea. Hasta el día de hoy es la única alteración que he tenido. No he tenido ninguna más”, confiesa Ariza.