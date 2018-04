¿Qué dice la legislación sobre los animales en los circos?

No, no estamos de servicio por África. Este #hipopótamo se escapó de un circo en La Garrovilla.



El pobre animal no causó problema alguno, y al poco tiempo el #SEPRONA de #Badajoz lo había asegurado, e investiga una posible negligencia en su custodia.https://t.co/ebYEgSpt9lpic.twitter.com/jcD5bdd6q5