La defensa niega que entre en la vida privada de la víctima de 'La Manada' Imagen de uno de los acusados. / Efe Ayer los cinco imputados se ratificaron en que las relaciones fueron consentidas, aunque no aclararon cómo dio la chica su consentimiento AGENCIAS Pamplona Jueves, 23 noviembre 2017, 11:57

El abogado defensor de tres de los acusados de la supuesta violación grupal de los Sanfermines de 2016, Agustín Martínez Becerra, ha manifestado que ha aportado al procedimiento la foto que la joven denunciante colocó en redes sociales y no el informe del detective privado, y ha señalado que dicha fotografía no cree que vaya a crear malestar en la sociedad, negando además que esté entrando en la vida privada de la denunciante.

En declaraciones a los medios este jueves, Martínez Becerra ha asegurado que "yo no he solicitado el informe" del detective privado, "si no lo he aportado no lo puedo retirar", y ha precisado que lo ha aportado "otro de los abogados de las defensas".

A preguntas de los periodistas, Martínez ha explicado que se "ha renunciado a muchos de los testigos" previstos para la sesión de hoy porque "creemos que son innecesarios teniendo en cuenta cómo se ha desarrollado el juicio y teniendo en cuenta que ya no son prácticamente necesarios ni incluso los que van a prestar declaración". "Se van a mantener por una cuestión formal pero entendemos que el juicio, por decirlo de una manera, ya está visto para sentencia", ha asegurado.

Preguntado por si se está valorando el error de prohibición en este caso, el letrado ha indicado que "yo en principio no a tenor de cómo se está desarrollando el juicio, a tenor de la declaración de la denunciante". "Todo lo que se está publicando se está haciendo en función de la versión de quien se ha convertido en portavoz oficial u oficioso de las acusaciones y lo entiendo, solo tienen una versión y eso es lo que se publica pero puedo asegurar que no es cierto", ha señalado.

Según ha dicho, "yo no estoy aportando información y solo tienen lo que aporta la acusación". "No es cierto lo que dice", ha manifestado.

Sesión de hoy

La novena sesión del juicio por la supuesta violación de Sanfermines de 2016 ha comenzado este jueves con las declaraciones de los testigos propuestos por las defensas.

Pese a que estaba previsto un total de doce testigos, finalmente tan solo declararán cuatro de ellos a lo largo de la jornada. El primero en declarar ante el tribunal presidido por José Francisco Cobo ha sido un amigo de la joven que fue el último con el que habló antes de que sucedieran los hechos juzgados. Lo ha hecho a través de una videoconferencia.

Seguidamente, declarará el policía municipal que tomó declaración a la joven cuando interpuso la denuncia. Y por último, lo harán las dos detectives que realizaron un informe sobre la presunta víctima.

Ayer los cinco imputados se ratificaron en que las relaciones sexuales fueron consentidas, aunque no aclararon cómo dio la chica su consentimiento, lo que llevó a la acusación particular a afirmar que "mienten como bellacos" ya que su versión queda "absolutamente desdicha por los vídeos" que los propios imputados grabaron.

Entrada de público

Después de dos semanas de juicio a puerta cerrada por decisión del tribunal, para preservar la intimidad de la denunciante y evitar una "indeseable e indeseada exposición" de los imputados, el próximo lunes, igual que el martes, se permitirá la entrada de público y prensa en la sala, aunque ésta solo podrá llevar papel y bolígrafo. Serán las dos últimas sesiones dedicadas a la presentación de conclusiones, el día 27 las acusaciones y el 28 las defensas.

A partir de esa jornada el tribunal no tiene un tiempo limitado para dictar sentencia pero sí que tienen prioridad los casos como este con presos preventivos. Arrestados horas después de que la joven madrileña denunciara haber sido violada, los cinco se enfrentan a peticiones de cárcel que van de los 22 años y 10 meses de la Fiscalía, a los 25 años y 9 meses de la acusación popular ejercida por el Gobierno de Navarra.