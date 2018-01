El juez permitirá que la carroza de la «drag queen» participe en la cabalgata de Reyes de Vallecas 01:23 El magistrado del juzgado nº18 de lo Contencioso-Administrativo rechaza las medidas cautelarísimas que solicitó ayer la Liga Española Pro Derechos Humanos para «evitar la tergiversación de las tradiciones religiosas» ABC Jueves, 4 enero 2018, 14:40

Apenas unos minutos después de que la solicitud de medidas cautelarísimas urgentes cayese sobre la mesa del magistrado del juzgado Número 18 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, el juez ya tenía clara la resolución: la carroza que representará al colectivo LGTBI en la Cabalgata de Reyes de Puente de Vallecas, en la que participa la «drag queen» La Prohibida, podrá participar con normalidad. Contra este auto no cabe recurso.

El juez no entra a juzgar el fondo del asunto, pero rechaza la petición de la Liga Española Por Derechos Humanos porque no considera acreidatada la «legitimación activa» de este colectivo a nivel procesoal. «Merecen respeto y consideración las manifestaciones y las pretensiones de los demandantes, pero por los motivos expuestos no puede concederse la medida cautelarísima planteada», sostiene el magistrado José María Abad.

