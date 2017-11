«Los jóvenes consumen cada vez más sexo de pago» Firme. «Siempre he sido muy comprometida». / PACO NAVARRO La cineasta y activista Mabel Lozano publica un libro que da voz a un exproxeneta que captó y explotó a 1.700 mujeres. «Para él valían lo mismo que una Coca-Cola» ARANTZA FURUNDARENA Domingo, 12 noviembre 2017, 11:04

Lleva doce años poniendo voz a las víctimas de la prostitución y la trata. Pero faltaba que hablara el verdugo... Ahora Mabel Lozano lo ha conseguido gracias al testimonio de 'El Músico', expropietario de doce de los más importantes macroburdeles de España. Lo cuenta en un libro titulado 'El proxeneta'.

- Esto no es una novela.

- No. Es una historia real contada en primera persona. Su protagonista se llama Miguel y fue condenado a 27 años en Herrera de la Mancha de los que cumplió solo tres... Y eso que captó y explotó a 1.700 mujeres.

- Él cuenta que fue violado de niño.

- Por un cura, en un orfanato. Allí le hicieron catedrático para lo que iba a ser después: uno de los grandes ideólogos de la trata en este país.

- ¿Por qué se ha arrepentido?

- Se enamoró de una víctima de trata y a partir de ahí empezó a mirar a las mujeres prostituidas como seres humanos. Hasta entonces para él valían lo mismo que una Coca-Cola.

- Por la esclavitud solo lloramos en las películas.

- Yo a esa gente que sale conmovida del cine tras ver a los esclavos en los campos de algodón le diría: mira el piso que tienes ahí, donde hay montones de mujeres explotadas que viven en cautiverio. Eso está sucediendo aquí y ahora. Y lo peor es que cada vez son chavales más jóvenes los que se acercan al sexo de pago.

- ¿En la era de la liberación sexual?

- Sí, lo hacen porque es muy barato afectiva y económicamente y por falta de información. Para ellos esto tiene que ver con el ocio. Los proxenetas y tratantes los han agasajado convirtiendo en discotecas los burdeles, con copas muy baratas y el sorteo los fines de semana (tal cual) de un polvo gratis, a elegir chica.

- ¿Qué hay detrás de esa mujer que se rifa?

- Necesidad, precariedad, deuda, coacciones, violaciones, amenazas, miedo, soledad, silencio. Aunque ellos no vean más allá de los tacones y del carmín.

- ¿Por qué no se pone fin a esto?

- Aquí la prostitución es alegal y los proxenetas ganan tanto que les da para tener a los mejores abogados y para lavar muchas conciencias.

- ¿Ha recibido alguna llamada?

- No me pueden decir nada porque todo lo que cuento en este libro es real y está avalado por sentencias firmes.

- ¿Qué hacen con ellas cuando ya no les sirven?

- Se desechan. Tienen fecha de caducidad. En tres años están machacadas. Acaban en la calle, drogadas, alcoholizadas, vendiendo su cuerpo por nada... Ya nadie las quiere ni las reclama. Ni cuando mueren.

- ¿Qué acabaría con la trata?

- Las leyes. En España hay planes contra la trata. Están bien, pero son laxos. Necesitamos una ley integral que proteja a la mujer, que condene todo tipo de proxenetismo, incluido el consentido. Y necesitamos toneladas de educación. Decirles a nuestros maridos, hermanos e hijos que las luces de neón son cárceles de neón.

- ¿Cuántas esclavas puede haber ahora mismo en España?

- Miles. Este es el país más importante de Europa de destino y tránsito, porque aquí la prostitución está muy normalizada y eso normaliza la trata.

- Se diría que Mabel Lozano ha hecho un viaje sideral desde 'La casa de los líos'.

- No tanto. Siempre he sido muy comprometida. Por mi madre, por mi abuela, por mujeres fuertes que han sufrido con hombres muy machistas al lado. Pero la gente vive de estereotipos. Me veían muy mona en 'La casa de los líos' y quizá pensaban que era una frívola.