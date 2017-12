Jaque al jeque La Gran Maestra ucraniana, con sus dos medallas de oro. :: karim jaafar Anna Muzychuk, doble campeona del mundo de ajedrez, renuncia a revalidar sus títulos. Para hacerlo debía ir a Arabia Saudí y «sentirme una criatura de segunda» por su condición de mujer. «Y no quiero» ICÍAR OCHOA DE OLANO Viernes, 29 diciembre 2017, 09:01

A los dos años, los niños suelen ser capaces de arrojar y patear una pelota, y de emplear unos cincuenta vocablos. A los seis, emprenden su despegue en la lectura y en la escritura. Las habilidades infantiles de Anna Muzychuk iban algo más lejos. Con veinticuatro meses conocía a la perfección los rudimentos del ajedrez, y con 72 ganaba torneos. Hija de dos entrenadores profesionales de Chaturanga -o juego del ejército, como se llamó en sus orígenes, en la India, a este arte de la estrategia en blanco y negro-, nació en 1990 en Lviv, la pequeña ciudad ucraniana próxima a la frontera con Polonia en donde han venido al mundo más de una veintena de Grandes Maestros. Con estos mimbres parentales y geográficos, no parecía tener escapatoria. Su biografía se libraría con dieciséis piezas y entre 64 casillas.

Así ha sido. Prácticamente en paralelo a su hermana, Mariya, quien tocó el cielo en 2015 al proclamarse campeona mundial femenina de ajedrez, Anna no ha dejado de competir desde que se enfrentó, con solo cinco añitos, a su primer rival. Y lo ha hecho siempre con éxito. Primero, en su país natal; luego, a escala planetaria. En 2010 remataba su carrera como junior con la victoria final en el Campeonato del Mundo Femenino Sub-20 y dos años después, cuando tenía doce, se ponía definitivamente en órbita. Ese año conseguía el título de Gran Maestra y se aseguraba un lugar de honor en la historia del ajedrez al erigirse en la cuarta mujer, después de Judit Polgar, Humpy Koneru y Hou Yifan, en superar los 2.600 puntos ELO (el sistema oficial para medir la fuerza de los jugadores). Para rematar, esa misma temporada se las arreglaba para rebasar a la todopoderosa reina húngara.

Con su talento y su juego agresivo y sin complejos, Muzychuk había conseguido abrir de par en par las puertas de la gloria en el deporte que le apasiona. Y lo iba a demostrar. En 2014 se metía en el bolsillo el Campeonato Mundial Femenino de Ajedrez Blitz (modalidad relámpago en la que el jugador solo tiene tres minutos para ejecutar la partida), y en 2016 lo revalidaba y barría en el Mundial Femenino de Ajedrez Rápido.

«No quiero estar bajo las reglas de otro, llevar abaya, ni ir acompañada cada vez que salga»

Estos días, la portentosa deportista ucraniana, de veintisiete años, debía estar sentada frente a un tablero, un cronómetro y una oponente, para batirse el cobre y defender sus dos medallas de oro. Pero ha decidido, al igual que su hermana, ausentarse de esa competición, que se está celebrando en Rihad, la capital de Arabia Saudí, y con ello sacrificar su doble reinado. Anna Muzychuk considera que hay una pelea que trasciende a la de conservar su imponente palmarés deportivo: la de defender los derechos civiles y luchar por la igualdad.

«Voy a perder mis dos títulos mundiales, uno a uno, solo porque he decidido no ir a Arabia Saudí. Pero no quiero estar bajo las reglas de otro; no quiero llevar abaya (la túnica larga que las mujeres están obligadas a vestir en ese país musulmán y que les cubre todo el cuerpo con la excepción de la cara y las manos); no quiero tener que ir acompañada cada vez que salgo fuera y, sobre todo, no quiero sentirme como una criatura de segunda», ha explicado a través de su cuenta personal de Facebook.

Cuestión de «principios»

La jugadora no oculta que adoptar esta postura le ha generado un «sentimiento amargo» y «molesto». «Cuando gané esos títulos fui la persona más feliz, y ahora que los voy a perder me siento muy mal. Estaba preparada para ganar esa competición y una docena de ellas», ha dejado por escrito. Sin embargo, su brava determinación de no participar era innegociable. «Estoy preparada para luchar por mis principios. Lo mismo pasa con Mariya, mi hermana, y estoy muy contenta de que compartamos el mismo punto de vista».

Para la Gran Maestra ucraniana, a la que su decisión le cuesta dinero además de títulos, «lo más decepcionante es que a nadie le importa lo que está sucediendo allí», ha comentado en relación a las situaciones de discriminación que las deportistas tendrán que vivir bajo el misógino régimen saudí, si bien la organización del torneo les ha dado permiso para llevar «traje pantalón y blusa de cuello alto». Seguramente contribuirá a aliviar su descontento la tremenda repercusión que su anuncio ha tenido en las redes y el aplauso que miles de internautas le han brindado por un plante que, en opinión de muchos, deberían haber liderado mandatarios, empresarios y muchos otros deportistas.

En Malasia, otro país de mayoría musulmana, una ajedrecista de doce años también padeció un trato humillante durante un campeonato celebrado el pasado mes de abril. Según relató el jugador y entrenador Kaushal Khandhar, el director del torneo consideró que la niña lucía un atuendo provocativo y exigió a su madre que la comprara una falda más larga. Al no poder encontrar otra ropa a tiempo, la competidora, cuya familia había costeado el viaje y la inscripción, no pudo finalmente participar.