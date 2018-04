La jaima de hielo

La idea era analizar la forma de vida de los habitantes de Dubai, esa ciudad hoy poblada de lamborghinis, sultanes y millonarios, que hace apenas medio siglo no pasaba de ser un centro de comercio regional en mitad del desierto. También reflexionar sobre la globalización, el ocio y el consumismo, el capitalismo y la sostenibilidad. Nick Hannes, flamante ganador del 2018 Zeiss Photography Award con su serie 'Garden of Delight' (Jardín de placer) sobre Dubai, lo ha conseguido. Su trabajo, varias instantáneas en las que se muestra la curiosa vida de los habitantes de la capital del emirato árabe, es el perfecto ejemplo de hasta dónde puede llegar una urbe impulsada por el dinero; de cómo los valores islámicos tradicionales están siendo desafiados por el estilo de vida occidental y, en palabras del autor, el nuevo urbanismo, caracterizado por la proliferación de espacios interiores artificiales, plantea preguntas sobre autenticidad y sostenibilidad. Basta la imagen que está sobre estas líneas para hacerse una idea. ¿Qué hacen esos señores, habitantes de una tierra en donde el termómetro supera los 45 grados cada verano, calmando la sed en una suerte 'chill' out de hielo?