Invierte en bolsa -de reciclaje-. ¡Ganarás seguro! Samantha Vallejo-Nágera lleva a cabo una iniciativa en redes sociales para que mañana salgamos a la calle con una bolsa para recoger los residuos que haya en playas y zonas verdes GLORIA SALGADO Madrid Domingo, 13 agosto 2017, 10:47

La cocinera y miembro del jurado de 'MasterChef' Samantha Vallejo-Nágera lleva a cabo una iniciativa medioambiental a través de las redes sociales para movilizar al mayor número de personas posible con un objetivo: lograr que mañana, 14 de agosto, salgamos a la calle con una bolsa para recoger todos los residuos que hay en playas, bosques y zonas verdes. Se trata de una pequeña aportación para mantener el entorno más limpio.

“Hace mucho tiempo que tenía ganas de hacer algo por nuestros campos, playas, mares, bosques, ciudades....Por fin me he lanzado! Pero yo sola no puedo. Necesito todo tu apoyo para que de aquí al 14 de Agosto este cartel lo vea MUCHA GENTE y así ayudemos entre todos a limpiar un poco España y el planeta. Y Si reciclas♻ Mejor. Gracias @samyspain”. Este es el mensaje de Vallejo-Nágera para concienciar de la importancia de recoger nuestros residuos y reciclar. ¿Te animas a invertir? ¡Ganarás seguro!