«No veo un Harvey Weinstein en el cine español» Actualidad. «¿Cataluña? El ser humano cuando se empieza a enrocar no tiene fin». :: e. c. «Me encanta la Navidad, a mí cualquier cosa me vale para una crisis y también para una fiesta» Leonor Watling Actriz ARANTZA FURUNDARENA Domingo, 24 diciembre 2017, 10:46

Goya Toledo se lo advirtió: «Si vas, querrás repetir». Y Leonor Watling fue y repitió... El martes desayunó un año más con los chicos de la Fundación Götze, dedicada a la formación e integración social de discapacitados psíquicos, en la tienda Kiehl's de la madrileña calle Fuencarral. Una tradición navideña que la actriz ya no se quiere perder. «Porque sales de allí con una alegría...».

- ¿Qué ha aprendido esta vez?

- Que el regalo te lo hacen ellos a ti. El contacto personal es maravilloso. Y eso que yo temía que mi presencia no fuera suficiente...

- Poco ego le veo para ser actriz.

- Siempre pienso que hay gente mucho más valiosa que yo. El ego no lo tengo muy inflado, la verdad.

- ¿Y cómo anda de espíritu navideño?

- ¡Me encanta la Navidad! A mí cualquier cosa me vale para una crisis y también para una fiesta, ja, ja, ja...

- ¿Son muy convencionales sus navidades?

- Las pasamos en Uruguay, en la playa. Celebramos una mezcla de Navidad y de Hanukkah, por la ascendencia judía de Jorge (Drexler, su pareja). Son fechas preciosas. Y cuando tienes hijos, más.

- ¿Su parte inglesa le predispone a llevar uno de esos horribles jerséis navideños?

- Si arranco una sonrisa no tengo ningún problema en ponerme el jersey, los cuernos de reno, una nariz luminosa o vestirme de Papá Noel.

- Acaba de terminar la gira 'Delicatessen' con Marlango.

- Sí, y estamos empezando a grabar el disco nuevo, que saldrá en primavera. Estoy ilusionadísima.

- ¿De qué delicatessen no se va a privar estas fiestas?

- De los cruasanes hechos con mucha mantequilla.

- ¿Hará más cine en 2018?

- Ojalá tenga otro regalo como 'Musa', de Jaume Balagueró. Lo de hacer menos cine tiene que ver con la gira de Marlango y con darle prioridad a la vida.

- Ahora se habla más de acoso que de cine.

- Me parece maravilloso que haya hervido el agua y que la mujer sienta que tiene el derecho y que alguien la va a escuchar. Salma Hayek se preguntaba: «¿Por qué ahora?» Pues porque ahora alguien nos escucha.

- ¿Usted se ha visto en alguna situación de acoso?

- Yo he tenido mucha suerte. Pero como mujer entiendo a lo que se están refiriendo. Si tuviera algo que decir lo diría. Pero lo que hago es escuchar y apoyarlas.

- ¿Un Harvey Weinstein en el cine español es impensable?

- Las cosas son impensables hasta que ocurren. Pero no lo veo porque aquí en el cine no hay tanto poder. En otros ámbitos laborales, como la banca quizá, sí puede haber ese nivel de depredador. Porque esto no tiene que ver con el cine, tiene que ver con el poder.

- Ha trabajado con Bigas, Coixet, Oristrell, Cesc Gay... En catalanes tiene un máster.

- Siempre me he sentido muy a gusto en Cataluña. Barcelona es mi segunda ciudad. Por eso me da mucha pena lo que está pasando. El ser humano cuando se empieza a enrocar no tiene fin. Yo me fijo más en lo pequeño que en lo grande. Me interesa más cómo se siente alguien cuando se despierta por la mañana que cómo se siente un país.

- ¿Su móvil esconde tantos secretos como los de los protagonistas de 'Perfectos desconocidos'?

- La película es una maravilla... Pero no. El mío lo podría poner boca arriba en la mesa.

- ¿Vivimos realmente rodeados de desconocidos?

- No sé los demás... Yo no.

- ¿Pondría la mano en el fuego por sus seres queridos?

- Totalmente.