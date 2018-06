Multitudinaria concentración en Pamplona contra la libertad provisional de 'La Manada' PABLO OJER El feminismo advierte: «Si 'La Manada' sale, nosotras ocupamos las calles» | Hay convocadas varias manifestaciones entre hoy y mañana por toda España AGENCIAS Madrid Jueves, 21 junio 2018, 19:49

Una multitud de personas se ha concentrado este jueves en la plaza Consistorial de Pamplona para mostrar su rechazo a la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra de decretar la libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros a los cinco miembros de 'La Manada', condenados por abuso sexual en los Sanfermines de 2016.

La concentración ha tenido lugar apenas unas horas después de conocerse la decisión de la Audiencia. Las personas que se han manifestado han coreado gritos como 'No es no, lo demás es violación', 'Esta justicia es una mierda' o 'No los queremos en San Fermín'.

Se repiten así las movilizaciones que ya se registraron en la capital navarra el pasado mes de abril, cuando el tribunal condenó a los acusados por un delito de abuso sexual pero los absolvió del de agresión sexual.

Horas antes, las organizaciones feministas han advertido de que si los cinco integrantes de 'La Manada' salen a la calle en libertad provisional, las mujeres ocuparán las calles que, han aseverado, «también son nuestras».

Con las etiquetas «Si #LaManada sale, nosotras ocupamos las calles #LasCallesTambienSonNuestras #YoTeCreo», las activistas feministas Teresa Lozano y Zua Méndez, conocidas como Towanda Rebels, conocidas también por sus campañas de vídeo en redes sociales «Yo te creo» en defensa de la víctima de La Manada, llaman a todas las mujeres a salir a la calle.

Una llamada a la que se unen las integrantes de la Plataforma 8M, que el pasado día de la mujer congregaron a cientos de miles de personas en ciudades de toda España, que, entre otras cosas, mostraron su solidaridad con la víctima de La Manada.

Esta tarde, a las 19.00 horas, ha dado inicio la primera de las movilizaciones convocadas desde la plaza del Ayuntamiento de Pamplona en protesta por la decisión de la Audiencia de Navarra. La movilización está siendo difundida en redes sociales por concejales del Consistorio pamplonés.

Colectivos y organizaciones feministas han convocado una nueva jornada de movilizaciones este viernes 22 de junio. El movimiento feminista de Madrid ha convocado una concentración en la capital frente al Ministerio de Justicia a las 19.00 horas contra el sistema judicial «que ampara a violadores y desprotege a las mujeres». La cita ha sido difundida a través de las redes sociales bajo el hashtag #AlertaFeminista, #SiNosTocanAUnaNosTocanATodas y #LaManadaSomosNosotras.

«A la calle, compañeras. Hay que responder», señalan desde el Movimiento Feminista de Madrid. Precisamente, este colectivo ha sido el convocante de anteriores movilizaciones contra la sentencia que condenaba a los cinco miembros de la Manada por abuso sexual y les absuelve del de agresión.

De hecho, el mismo día que fue publicado el fallo judicial, las feministas se lanzaron a las calles en varias ciudades españolas de forma improvisada para exigir justicia y expresar su indignación por la sentencia que resuelve que la mujer fue víctima de un abuso sexual y no de una violación.

Tras la decisión de la Audiencia de Navarra de poner en libertad a los cinco miembros de La Manada, se han difundido más convocatorias para manifestarse este viernes en ciudades como Pamplona, Zaragoza y Sevilla, además de en Madrid.