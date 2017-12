La evasión de Guantánamo El Gobierno de EE UU, molesto por una exposición con dibujos de exreclusos de la famosa prisión, quiere impedir que los 41 presos que aún quedan allí sigan pintando. Incluso contempla quemar las obras ISABEL IBÁÑEZ Domingo, 10 diciembre 2017, 10:06

Una exposición con obras de arte creadas por ocho exreclusos de Guantánamo? Pinturas de mares que trasladan al delirio del encierro y evocan las ansias de evasión... ¡Si hasta se han atrevido con la Estatua de la Libertad! Ni en sus peores pesadillas podría visualizar un insulto más infame Trump, el actual presidente de EE UU, que mantiene abierta la prisión para acusados de terrorismo yihadista que Obama quiso cerrar. Dentro de sus muros se alumbraron las 35 obras que conforman la muestra 'Oda al mar: Arte de Guantánamo', abierta hasta el 26 de enero en la Universidad John Jay de Justicia Penal, en Nueva York. La Administración estadounidense está tan molesta que piensa hacer todo lo que esté en su mano para impedir que los presos sigan expresándose artísticamente, como lo han estado haciendo hasta ahora encadenados en sus celdas.

«Pintan el mar una y otra vez sin poder alcanzarlo», explican los organizadores. Tampoco pueden verlo; lonas de color verde colocadas en las vallas de la prisión impiden la visión del gran azul. Pero algo sucedió en 2014: un huracán se dirigía hacia Cuba y las autoridades imaginaron que podrían tener problemas con aquellas telas colgadas a modo de velas, así que decidieron retirarlas. «Los presos parecían tan felices cuando los guardias comenzaron a quitar las sábanas... -recuerda en el catálogo de la exposición Mansoor Adayfi, recluido en Guantánamo 14 años y liberado posteriormente-. Todos miramos en la misma dirección, hacia el mar. Se sentía un poco de libertad al verlo. Escuché a un tipo afgano que gritó 'Allahu akbar!', agradeciendo a Dios la maravilla del mar, y lo repitió muchas veces, llamando a sus amigos». Las lonas estuvieron quitadas unos días y los reclusos se lanzaron a pintar y a escribir poemas.

El niño Aylan y el 'Titanic'

«Por favor, disfruta estos dibujos. Escucha lo que te dicen. Puedes pensar que están en silencio, pero no lo están. Te susurran en un idioma que puedes entender con tus sentimientos (...). Han tenido que hacer un largo y difícil viaje para llegar a ti. Conocerte. Deja que el mar te recuerde que somos humanos», pide Adayfi. La Administración estadounidense, sin embargo, no lo ve tan claro, y por lo pronto ha decidido prohibir que los presos saquen sus obras de la prisión. Para ello las han declarado propiedad del Gobierno y contemplan incluso quemar las producciones de los 41 reos que aún siguen en la base naval, ocupada en Cuba desde 1903; en 2002 se convirtió en lugar de encierro para 800 sospechosos de terrorismo detenidos en Afganistán y Paquistán tras el 11-S. Una herida por la que aún sigue llorando el país y motivo claro por el que el Gabinete de Trump se muestra tan quisquilloso en este caso.

En una carta remitida a 'The New York Times', Erin L. Thompson, profesora de la universidad que organiza la exposición, esgrime que la mitad de los artistas que aparecen en la muestra «fueron liberados después de demostrar que no suponen ninguna amenaza para EE UU, al igual que sucedió con otros cientos antes».

Como el yemení Muhammad Ansi, excarcelado y trasladado a Omán en enero después de 15 años en Guantánamo. En sus pinturas, además de azules aguas, se detecta cierto interés por la actualidad y la crítica social. Suya es la imagen del chiquillo Aylan tirado en la arena con su camiseta roja, el niño sirio de tres años que se ahogó en su intento de huir del Estado Islámico... Ansi es, por cierto, el de la Estatua de la Libertad. Pintó también dos manos agarradas a los barrotes de una ventana en lo alto, con flores en los puños. «Hacer arte es la única forma de terapia disponible en Guantánamo. El arte ayuda a los detenidos a mantenerse cuerdos, lo que significa que aquellos que son culpables algún día estarán en condiciones de ser enjuiciados. Además, limitar y quemar el arte de los detenidos ofrece otra excusa a los grupos terroristas para alentar a sus seguidores a señalar un ejercicio irracional de poder absoluto», prosigue Thompson en su defensa.

El 'Titanic', faros en el mar, maquetas de barcos, aletas de tiburones asomando entre las olas... Aquel huracán y la caída de los telones verdes fueron determinantes. Mansoor Adayfi: «Cada uno de nosotros encontró una manera de escapar al mar».