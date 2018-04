Una escenificación de dureza de cara a la galería

Nadie ha sido más duro que yo con Rusia». Donald Trump lo repite una y otra vez, pero los medios no le creen, porque «con los medios, no importa lo que haga, nunca seré lo suficientemente duro con Rusia». La estrategia del mago de los 'ratings', que batió récords con el programa televisivo 'The Aprentice', es repetir lo que quiere que creamos hasta que se grabe en nuestro subconsciente. Lento, silenciosamente, casi sin querer. En esa batalla se interpone el tamborileo continuo de la trama rusa. Una 'nube' que eclipsa su presidencia, según le dijo al exdirector del FBI James Comey, al que suplicó que se la quitase de encima. No lo hizo. Comey tenía «una lealtad más alta», como ha titulado su libro.

Al día siguiente de despedirlo recibió al ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergey Lavrov, y al polémico embajador Sergey Kislyak, con el que se habían visto los consejeros de su campaña. Sin prensa estadounidense, sólo rusa. Aún así, se filtró. Trump les decía aliviado que por fin se había quitado de encima una «gran presión» al despedir a Comey, pero se equivocaba. La sombra de la sospecha le persigue. Hasta que se calme la crispación por una posible conspiración con Moscú para ganar las elecciones, su romance tendrá que seguir siendo clandestino. A través de su yerno, Jared Kushner, y del fundador de Blackwater, Erik Prince, ha intentado abrir canales traseros y mantener reuniones secretas por el mundo para dar esquinazo a la inteligencia estadounidense.

Putin es paciente. Sabe que nunca ha tenido a mano un presidente de EE UU más manipulable que este. Su amistad data de atrás. Ya en 2013, cuando el magnate visitó Moscú para la final de Miss Universo -por la que el Gobierno ruso pagó 20 millones de dólares-, el exdirector de la KGB le contó «lo bonitas que son las prostitutas rusas», según le confesó él mismo a Comey. Los oligarcas rusos trabaron entonces relaciones que resultaron muy útiles cuando se convirtió en el candidato del caos.

Mientras la opinión pública se va inmunizando contra ese escándalo, Trump mantiene el difícil equilibrio de ser duro con Rusia para hacer buena la coartada que le libere de la sospecha. La mayor expulsión de diplomáticos rusos de la historia fue un truco de sus asesores que le enfureció. Les había dicho que echaran a tantos como los europeos y estos sumaron a toda la UE: 60, en comparación a los cuatro que expulsaron Francia o Alemania. Su nuevo asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, ha convocado esta semana al embajador ruso para tranquilizarle con que no habrá nuevas sanciones.

Trump admira a los déspotas poderosos que se perpetúan en el poder. Felicitó al mandatario ruso por su victoria apañada. Se olvidó de los líderes mundiales durante la cena del G-20, cuando le quitó el asiento a Melania para seguir hablando con Putin durante una hora, tras dos de encuentro bilateral. Y avisó a Moscú de los ataques en Siria, aunque en Twitter dijera no dar pistas. La Guerra Fría vuelve a estar de moda entre periodistas y académicos, pero en el Despacho Oval el clima no puede ser más cálido.