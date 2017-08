Encuentra a su doble de la Tomatina cinco años después Captura de la cuenta de Twitter de Eva Casado. Eva Casado ha conseguido encontrar a su 'copia' gracias a las redes sociales y averiguar que no son familiares RUBÉN PENIT GARCÍA Madrid Miércoles, 30 agosto 2017, 14:45

La fotógrafa madrileña Eva Casado ha conseguido su objetivo al encontrar a su doble después de cinco años de búsqueda gracias a la gran difusión que ha tenido su fotografía en la que mostraba el gran parecido entre ambas chicas.

Después de entrar en contacto con ella, Eva ha confirmado que no les une ningún parentesco, que existe una gran diferencia de edad, ya que la chica de la Tomatina es mucho más joven que ella y, además, no es española y vive en Miami. Eso sí, la madrileña asegura que han comenzado una amistad después de esta curiosa coincidencia.

Casado comenzó a buscar a su 'copia' después de que su primo le facilitase una fotografía de la mujer -conocida como 'la chica de la Tomatina'- pensando que era ella. La misteriosa mujer había participado en la fiesta de Buñol en el año 2010 y el parecido era asombroso. Desde el momento en el vio la fotografía, Eva fue publicando cada mes de agosto una imagen de ambas en las redes sociales con el objetivo de encontrarla.

Lo que para el resto del mundo era una anécdota, para Eva se convirtió en una obsesión. Hasta tal punto llegó su investigación que la llevó a relacionar la imagen con un caso de bebés robados que se dio en el hospital en el que nació. «Descubrí que en el hospital en el que nací había habido robos de bebés», aseguraba Casado en su cuenta de Facebook.

«Mi madre es gemela, lo cual también me descoloca, pero al preguntarle a ella me dijo que no estaba dormida en el parto y que le parecía muy raro, eso sí, al contarle lo de los robos en el propio hospital vi asomar un brillo en sus ojos que me quedó clavada en el corazón», relataba.