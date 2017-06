«Me encanta que consigan aterrarme» Pudoroso. «Me he propuesto creer más en mí». :: Ignacio Pérez «En los 90 había menos miedo a decir las cosas claras, a mí este mundo de los eufemismos me asusta» Pablo Rivero Actor ARANTZA FURUNDARENA Domingo, 18 junio 2017, 10:54

De noche, cuando era niño, se quedaba mirando fijamente a la ventana por si aparecía Drácula. Lo deseaba y le aterraba a la vez. Ese miedo morboso forma parte del ADN de este madrileño nacido en el 80, pero que ha vivido intensamente los 60 y los 70 gracias a 'Cuéntame'. El hijo periodista de Imanol Arias en la ficción publica en la realidad su primera novela. Y es de terror: 'No volveré a tener miedo'.

-¿El título es una declaración de principios?

-Bueno, me he propuesto ser más firme con mis convicciones, creer más en mí.

-¿Tiene poca fe en sí mismo?

-Siempre he sido muy pudoroso, muy tímido. Estudié Comunicación Audiovisual, pero me daba mucho pudor presentar el libro. Mi madre me echaba la bronca: «Pero si tú has estudiado lo mismo que mucha gente que escribe».

-¿Se identifica con el adolescente de su novela?

-Me identifico en que no me gusta que me encasillen, nunca he pertenecido a grupos ni a tribus, he ido muy a mi bola. También me identifico con el personaje de Laura. A ella la han abandonado y a mí también me dejaron.

-Creo que vivió algo cercano al terror con 17 años.

-He sido siempre muy miedoso. Pero es el miedo del que quiere saber más. Me pasa con las ratas. Las odio, pero si aparece una no dejo de mirarla. Es una mezcla de voyerismo, morbo, miedo, inquietud... Yo soy muy así.

-¿Pero qué le ocurrió a los 17?

-De repente escuché un grito muy fuerte y desperté pensando que era real. Mis padres dormían al otro lado del pasillo. Entonces empecé a plantearme qué hacía: ¿salgo a ayudarles o me quedo esperando aquí a la muerte?

-¿Y?

-Nada. Al final comprendí que había sido un sueño. Tiempo después sí que me ocurrió que estando en casa de mis padres de madrugada sonó mi móvil. No hay nada más terrorífico que ver que en mitad de la noche te llama tu madre cuando está durmiendo al otro lado del pasillo. Fue una llamada involuntaria, se le cayó el teléfono.

-Tal vez debería dejar de ver películas de terror...

-Al contrario, disfruto mucho con el miedo. Me encanta que consigan aterrarme. Pero de adolescente me obsesioné tanto con 'Twin Peaks' que le pedí a mi madre que no me dejara verla, porque no dormía. Ahora he intentado hacer la novela que a mí me gustaría leer: la historia de una familia normal... Hasta que algo se tuerce.

-Usted, en el fondo, lo que quiere es cargarse a los Alcántara.

-Ja, ja, ja... Qué va. Yo quiero que dure mucho mi familia televisiva.

-¿Qué le aporta el miedo?

-Adrenalina, estímulo, creatividad, curiosidad...

-En su novela habla de crímenes pasionales. Hoy a eso se le llama violencia de género.

-Mi novela está ambientada en los 90 y creo que entonces había menos miedo a decir las cosas claras. Yo, por ejemplo, como actor he interpretado a un chico con un retraso mental y lo he hecho con mucho amor, pero luego me han criticado por decir retrasado y no discapacitado. No hay que tener tanto miedo a las palabras. Nos estamos pasando. A mí el mundo de los eufemismos me asusta.

-¿No tiene complejo de Edipo con una madre como Ana Duato?

-Ah, ja, ja... No me importaría. Ana es un amor. Una mujer diez, como mi madre.

-¿Se enturbió el ambiente en la serie con los papeles de Panamá?

-Yo no estuve en esa temporada. Pero eso me dio más ganas de volver. Me salió ese vínculo familiar.

-Imanol Arias dice que se llevó el dinero fuera por miedo.

-No lo he leído. Y tampoco le he preguntado. Soy muy poco cotilla.