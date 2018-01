Una empleada se tira por la ventana antes de una inspección y denuncia un accidente laboral La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por la trabajadora de una empresa de Caravaca de la Cruz que se lanzó por la ventana de un primer piso al llegar la Inspección de Trabajo ABC.ES Viernes, 5 enero 2018, 12:19

La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por la trabajadora de una empresa de Caravaca de la Cruz que se lanzó por la ventana de un primer piso al llegar la Inspección de Trabajo y que reclamó se llamara a declarar al dueño del taller sobre el que cayó.

El Juzgado de Caravaca de la Cruz que investiga los hechos rechazó la solicitud presentada por esta mujer, que resultó lesionada al lanzarse al vacío, y que pidió declararan como testigos tanto el propietario del taller como la inspectora de Trabajo que levantó el acta correspondiente a la presunta situación irregular de los trabajadores.

El juez no accedió a esa solicitud al considerar que ambos no podían aportar nada a efectos de determinar si la ahora apelante estaba o no dada de alta en la Seguridad Social cuando ocurrieron los hechos.

El auto recurrido recogió que en las actuaciones constan las diligencias practicadas por la Guardia Civil y, en concreto, las manifestaciones hechas por el testigo cuya declaración se reclama.

