La emperatriz china de la hostelería

Manuela Carmena debería estar en la cárcel». Si hay algo que María Libao no hace es morderse la lengua. A diferencia de lo que suele ser habitual entre los inmigrantes chinos, ni se anda con rodeos ni se preocupa de ser políticamente correcta. Esta empresaria, que ha llegado a tener 20 restaurantes asiáticos en España y que ha revolucionado la hostelería china en nuestro país, disecciona con asombrosa rotundidad los males que lastran las relaciones entre ambos países. Es mucho más que un 'shock' cultural, dice. «España no da confianza ni hace que los empresarios chinos se sientan bienvenidos. No está preparada para atraer inversión china. Faltan infraestructuras y servicios para ellos», dispara.

Es evidente que Libao tiene un nombre en su diana. «Carmena ha hecho mucho daño a la imagen de España en China. Un cambio de gobierno no puede traducirse en la ruptura de los compromisos adquiridos por la administración anterior. El fiasco del Edificio España -que fue adquirido por la inmobiliaria Wanda pero ha acabado en manos de Riu, debido a desavenencias con el Ayuntamiento por el proceso de restauración de la emblemática fachada- ha hecho que el 90% de los empresarios chinos descarten a España para hacer sus inversiones. Carmena los ha espantado», sentencia. No obstante, también reconoce un aspecto crucial de este culebrón empresarial: «Muchos chinos no entienden qué supone el sistema democrático».

Libao sabe de lo que habla. «Yo me considero española, pero trato de sumar a mi personalidad lo mejor de los dos países», se define. Conoce bien ambos mundos, y hace tiempo que trata de convertirse en un puente que los una. El nexo que quiere construir está en la cocina. Hace cinco años que regresó a China después de haber pasado treinta en España, y en Shanghái ha abierto el restaurante Sabor con el chef vitoriano Diego Guerrero, que este año ha logrado la segunda estrella Michelin para el DStage de la capital española.

También ha creado el primer congreso gastronómico internacional de China, Sabor Fusión, que en septiembre celebrará su segunda edición con la prominente participación de nuestros mejores cocineros. Es un punto de encuentro y para el debate entre dos de las mejores gastronomías del planeta. Por su parte, en Madrid, Libao ha abierto Shanghai Mama, un establecimiento que «quiere llevar a España el verdadero sabor de la cocina china». Y, aunque parezca imposible, todavía le queda tiempo para asesorar a inversores de ambos países sobre dónde sacar mayor jugo a su dinero.

Rollitos y dragones

Es, sin duda, un salto gigantesco para una mujer que parecía abocada a ser una inmigrante china del montón. «Nací en Qingtian -una pequeña ciudad de la provincia oriental de Zhejiang-, de donde proviene la mayoría de los chinos que residen en España, y me mudé de pequeña porque mis padres abrieron un restaurante chino en Madrid», recuerda. Era el típico local de menús baratos con dragones en la puerta y sobredosis de dorados. Rollitos de primavera, arroz tres delicias y ensalada china que no existe en China. «Con 20 años comencé a trabajar de camarera en el restaurante, y pronto vi que tenía poco futuro tal y como estaba planteado».

Entre servicio y servicio, Libao comenzó a diseñar una nueva estrategia para el negocio familiar. «Aunque me costó convencer a mis padres, porque son de la vieja guardia y prefieren pisar sobre seguro, conseguí dejar la cocina de batalla y aumentar la calidad de los platos para dirigirnos a una clientela algo más selecta». Sus padres vieron que los números mejoraban, y Libao comprendió la vital importancia que tienen el diseño y el marketing. «Con 24 años pude independizarme, me casé, y con mi marido abrí mi primer restaurante, el China Crown».

Haciendo gala del inherente espíritu emprendedor de la población china, y gracias al apoyo financiero que se presta la comunidad, Libao y su esposo comenzaron a arriesgar. «Éramos jóvenes y trabajábamos muchísimo. Hace quince años fuimos pioneros en la cocina japonesa, y en 2005 inauguramos nuestro restaurante más atrevido, uno de cocina 'chifa' -como se conoce a la fusión de cocina china y peruana que propiciaron los inmigrantes asiáticos en el país andino-. Es importante viajar y encontrar inspiración por todo el mundo», apunta. También lo es contar con un equipo leal y motivado, algo poco habitual en los restaurantes chinos de nuestro país.

«Ahora mismo manejamos una base de datos con 200.000 restaurantes chinos repartidos por toda Europa, y la mayoría están mal gestionados. La esperanza está en la segunda generación de chinos, que son jóvenes y están bien formados. Han entendido la necesidad de ofrecer calidad y de formar a cocineros para que sorprendan a un cliente que ya no es el de los ochenta y los noventa. Los españoles son más curiosos y están abiertos a probar cosas nuevas». Pero todavía son pocos los que no tuercen el morro ante un plato de medusa, de lenguas de pato o de pies de pollo. Por eso, en Shanghai Mama, Libao y su socio, Pol García, han optado por diseñar un menú de 35 platos chinos 'de verdad' pero sin excesivas rarezas.

Más que paella y croquetas

En cualquier caso, Libao tiene claro que las verdaderas oportunidades empresariales están ahora en China, no en Europa. «Mi familia abrió también un negocio en Shanghái y me apetecía cambiar de aires. Con la crisis, vi la oportunidad y regresé», apunta. No en vano, aunque todavía es relativamente desconocida, en el gigante asiático la cocina española goza de una creciente popularidad. Allí los comensales también se han hecho más sofisticados y exigen ir más allá de la paella y de las croquetas. «Educar al cliente chino abre también las puertas de los productos agroalimentarios españoles. Es lógico que primero haya que explicar cuáles son las propiedades del aceite de oliva o cómo se come el jamón para conseguir venderlos», apostilla sentada en una de las mesas del segundo piso de Sabor. Al fondo, camareros y cocineros aprovechan el tiempo entre el almuerzo y la cena para echar una cabezada.

La vuelta a China de Libao no tiene solo un fin empresarial. También ha aprovechado para que sus hijas, nacidas en España, saquen provecho a Shanghái y acaben con una de las carencias que lastran a muchos de los chinos de segunda generación en el extranjero. «Las dos hablan chino perfectamente, pero no sabían escribir y creí que debían aprender para tener más puertas abiertas en el futuro». No obstante, madre e hijas tienen claro que el suyo es un viaje de ida y vuelta. En España se vive mejor y regresarán más pronto que tarde. «El clima, el entorno, la gente, la comida... Son incomparables», reconoce.