La sorprendente estrategia de una madre para que sus hijos lean Un niño en la feria del libro de Mérida. ::HOY El truco se ha hecho viral en las redes sociales SUR Jueves, 31 agosto 2017, 18:40

Fomentar la lectura en los más pequeños es siempre algo que se antoja fundamental. Sin embargo, las nuevas tecnologías promueven que el hábito de leer se esté perdiendo. No obstante, hay padres que no admiten que sus hijos no lean, de ahí que tengan que inventarse mil y una estrategias para que los niños lleven a cabo esta práctica.

Esto es lo que le ha sucedido a una madre italiana que ha ingeniado un sorprendente truco para que sus hijos lean. «La contraseña del wifi de esta semana es el color del vestido de Anna Karenina en el libro. ¡He dicho el libro, no la película! Buena suerte. PD: he empezado a leer 'El conde de Montecristo'». Esa es la nota que esta madre italiana colgó en el frigorífico de su casa para así incentivar a sus retoños.

Este truco se ha hecho viral en las redes sociales. Entre las personas que se han hecho eco de la noticia se encuentra el escritor Juan Gómez-Jurado, que ha compartido la nota en su perfil de Twitter, comentando que leer «no es un hobby, no es una afición, no es una opción. Leer es una parte esencial del desarrollo del ser humano. Como madre, querer incitar a tus hijos con un pequeño juego a que desarrollen sus capacidades es admirable».