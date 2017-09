¿Te has sorprendido alguna vez, mientras miras a tus hijos, preguntándote cómo se les puede querer tanto? ¿Has sentido una fuerza y valor que te desborda si hay que protegerlo? Y claro que lo vas a defender, no vas a permitir que nada ni nadie lo dañe, no vas a consentir que nada ni nadie ensombrezca su sonrisa, nada ni nadie.

Lee el artículo completo.