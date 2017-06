¿Desesperado con tu hijo? Préstale tu cerebro

“Estoy desesperado y ya no sé qué hacer con mi hijo”. ¿Te suena?, pues si, nuestros hijos ponen a prueba todo nuestro arsenal educativo y toda nuestra capacidad de aguante y cuando decimos eso de “ya lo he probado todo y no hay manera” caemos en un estado de desesperación que realmente no sirve para nada, bueno para que practiques monólogos de corte dramático del tipo “Con todo lo que hacemos por ti y mira tú como respondes”. Eso no es educar, eso es teatro, puro teatro.

En numerosas ocasiones en este blog hemos dicho que el talento de una madre o de un padre se aprecia a la hora de lidiar con los problemas que los hijos presentan.

Cuando nuestros hijos están “descontrolados” podemos decir que en esos momentos se comportan como unos “descerebrados” y nada de lo que haces te da resultado. ¿Sabes por qué? Porque cuando nuestros hijos están descontrolados no utilizan correctamente su cerebro, o bien están sumidos en un huracán emocional, o bien arrastrados por sus deseos, o bien totalmente perdidos porque no saben por dónde tirar, o las tres cosas juntas.

Es en esos momentos cuando decimos “a este niño le pasa algo ahí dentro de la cabeza, este es un inmaduro, míralo se comporta como un crio, etc.” ¿Y qué hacemos?,

¿Has probado a prestarle tu cerebro?

SIGUE LEYENDO AQUÍ.