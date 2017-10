¿Crear fronteras o borrarlas del mapa? La encrucijada de España y Europa Me niego a creer que los humanos sigamos sin aprender de la historia para repetirla. Establecer fronteras es colocar barreras en un mundo que empezaba a liberarse de esas cadenas territoriales que tanto daño han generado en todas partes a lo largo de la historia. El mundo que viene es de colaboración y de cooperación sin límites de espacio gracias a la tecnología y a la tolerancia como base del entendimiento JULIÁN MORA ALISEDA Domingo, 15 octubre 2017, 23:00

A propósito de lo que está ocurriendo en España y que puede, si no se reconduce hacia la sensatez, ser la espita de la ruptura también del mayor proceso de integración conocido en el mundo como es la Unión Europea, que desde sus orígenes en 1957, con el Tratado de Roma, ha experimentado el periodo de mayor crecimiento, paz y prosperidad, nunca antes conocido.

Por eso, el tema de los nacionalismos que parecía superado con la cesión de soberanía de los Estados hacia un ente supranacional con sede en Bruselas ha vuelto a emerger contra toda lógica y sin conocer exactamente el escenario al que se pretende llegar.

Ya no entro si el referéndum es legal o no, está claro que es inconstitucional y por eso ya no es garantía de nada ni se justifica dentro ni en el ámbito internacional ni tiene legitimidad para seguir adelante con declaraciones unilaterales de independencia por mucho que algunos se empeñen en mantener esa errada hoja de ruta.

No obstante, mi reflexión gira sobre si de verdad, en pleno siglo XXI, las posturas son tan radicales que realmente no puedan tener acuerdos y puntos de encuentro. Sería realmente lamentable para todos volver a tiempos pretéritos que tanto daño causaron por el empecinamiento de las élites políticas siempre apoyadas por una parte de la sociedad, unas veces mayoritaria, otras minoritarias pero con influencia y poder, y en la mayoría de las ocasiones contando aproximadamente con la mitad de la población que derivó en un quebranto de la comunidad, como ha pasado recientemente con el ‘’brexit’.

Alguien piensa sinceramente que son incompatibles estas cuestiones:

¿División versus Integración? ¿Diversidad versus Unidad? ¿Coexistencia versus Convivencia? ¿Fractura versus Cohesión? O que ciertamente se puede alcanzar la unidad desde la heterogeneidad. Nadie es igual a nadie y, sin embargo, conformamos una civilización basando la convivencia en una serie de valores compartidos.

¿De verdad pensamos que todos somos tan diferentes? ¿Que las pequeñas diferencias motivan la discordia? Me niego a creer que los humanos sigamos sin aprender de la historia para repetirla. Establecer fronteras es colocar barreras en un mundo que empezaba a liberarse de esas cadenas territoriales que tanto daño han generado en todas partes a lo largo de la historia.

El mundo que viene es de colaboración y de cooperación sin límites de espacio gracias a la tecnología y a la tolerancia como base del entendimiento. Tengo amigos a miles de kilómetros y en tres continentes, con los que me suelo ver cada cierto tiempo coincidiendo en diferentes eventos y nunca les considero «extraños», porque independientemente de su forma de pensar o de su color de piel, son hermanos que penetraron mi alma y ya forman parte inherente de mí, desde el momento en que les conocí. Ellos tienen las mismas inquietudes profesionales que yo, los mismos anhelos de paz y prosperidad en lo personal y familiar. Nos movemos en la misma escala de valores y nos respetamos y queremos desde esa diversidad que nos une y nos hace especiales.

Buscar rasgos diferenciales sean culturales o étnicos es mirar al pasado, ya no existe nada «puro», afortunadamente. Mis alumnos tienen más en común, por su forma de comunicarse, de relacionarse o divertirse con chicos de su edad de otros países (es lo bueno de la globalización) que con sus propios padres y casi nada en común con sus abuelos. ¿Por qué nos aferramos a exagerar las diferencias para buscar una supuesta ‘etnicidad’ en lugar de promover las afinidades como colectivos humanos?

El mundo que viene será un mundo abierto y sin fronteras o, en caso contrario, será una vuelta a la tribu con delimitaciones geográficas. Los humanos avanzamos como dice la canción «con un pasito p´alante y dos p´atrás». Por ello no se deben saltar las leyes (cambiarlas cuando se hace necesario) ni se puede buscar el enfrentamiento entre personas por su distinta forma de percibir las cosas.

Es curioso que a todos los seres humanos nos una la biología, hasta el punto que cualquiera de nuestros órganos sean transplantables de unos a otros sin distinción de religión o color, y nos separe abruptamente la «ideología». No deja de ser una paradoja.

Desde hace décadas, vengo afirmando como geógrafo, que las fronteras son el mayor error que hemos construido y seguimos empeñados en reconfigurar los habitantes de este planeta, sobre todo cuando ellas no existen realmente en el territorio, basta con observar una imagen de satélite para corroborarlo. Parece evidente que las fronteras que trazaron o diseñan las élites sobre los mapas (de colores para diferenciarse también ahí, como si el paisaje cambiara de cromatismo cuando pasas de un lugar a otro) se acaban convirtiendo en barreras que sólo se reproducen en nuestras obtusas mentes, para conseguir el cierre definitivo de las dinámicas evolutivas.