¿Dónde está corrupción tu victoria? Con estos políticos de todo signo, quizás sea mejor que la Virgencita nos deje como estamos. El cinismo de tantos de ellos, fieles hasta la obsesión de la doctrina más neoliberal; aquello de que el Estado es el problema, pero no lo es para exprimirlo, sacar ventajas personales de sus recursos, dilapidarlo y mancillarlo en beneficio propio o empresarial JUAN A. NICOLÁS JOCILES Profesor de Enseñanza Secundaria Domingo, 22 abril 2018, 23:20

Durante el franquismo, los medios de adhesión inquebrantable y los hagiógrafos del imperio hacia Dios no perdían la oportunidad de informar y repetir que los políticos más significativos entonces habían sido los números unos en sus promociones universitarias, consecución de cátedras, notarías, etc. Hoy cualquiera puede inferir que en un régimen político como aquel, con una casta funcionarial y política tan endogámica, sin división de poderes ni libertades ciudadanas, con corrupciones y corruptelas casi como seña de identidad, aquello de los números unos era para tomarlo con mucha reserva.

La supuesta excelencia intelectual es lo que se propagaba para que los súbditos entendieran que el generalísimo y su régimen velaban para que las mejores cabezas se ocuparan de la política. Sólo así podíamos tener perlas informativas como la de aquel ministro José Solís Ruiz, en los tiempos de la preinstalación de la central nuclear de Almaraz, despachándose a gusto con que la central produciría un microclima tropical muy rentable en el entorno de la localidad cacereña.

Hoy, las minas, prospecciones, 'fracking' y hasta los casinos también vienen con la noticia de incontables puestos de trabajo para pasar la resistencia ciudadana, a todas luces argumento más prosaico que aquel digno del realismo mágico sobre la central nuclear. A Manuel Fraga también se le predicó su magnificencia intelectual, el número uno de sus oposiciones y que, tras su dilatada y versátil carrera política por el franquismo, terminó de embajador en Gran Bretaña para que sus prosélitos dijeran de él –de cara a la Transición política– que le cabía el Estado en la cabeza. Desde luego podía haber sido perfectamente posible si no hubiera sido por el descomunal desarrollo del Estado de las autonomías que devino posteriormente. Hoy ya no hay nadie que ignore el estatus de profesores universitarios de la cúpula de Podemos; ni lo juvenil que era Rajoy cuando se hizo registrador de la propiedad. ¿Qué tienen los currículos universitarios que tanto se procuran?

Desde Platón y su gobierno de los sabios, la política se ha beneficiado de la mitología de los políticos y sus excelentes cualidades intelectuales. Los tiempos que corren, no obstante, están más que arruinando esta leyenda urbana: líderes que no saben de los tejemanejes de sus subordinados, dolorosa mezcolanza entre política y negocios (sucios), la fechoría moral de hacer que el mejor principio ético no valga la pérdida de un solo voto, o un enclave político considerado patrimonial, o la caída de un líder que canta naderías o mentiras por todas partes. Hasta se aplauden estas cosas en una especie de ilustración de lo que Carl Schmitt decía sobre la conversión de la política en una oposición entre amigo y enemigo. Yo entiendo el asunto no tanto en términos de complicidad solidaria hacia «el nuestro» como el instinto por reforzar la cohesión del grupo que se siente gravemente amenazado: el complejo de los numantinos poco antes de claudicar frente a Roma. Es verdad que de forma general los políticos defienden a los suyos y sus partidos como el gran negocio que son, con el consiguiente objetivo del beneficio (económico y prebendas múltiples) como «motor primero e inmóvil».

De aquí que en España, como se ha señalado, se puedan considerar sus políticos como una clase extractiva tal como dicen Daron Acemoglu y James A. Robinson en su obra 'Por qué fracasan los países'. En todo este chapapote los currículos universitarios se pretenden para ascenso político y profesional, pero sólo al alcance de minorías y por el camino de la estafa, ya que la Educación en general para la castigada clase media ha pasado a ser un camino muy angosto y caro de movilidad social. Eso sin contar la nueva contradicción entre el interés fraudulento de los currículos y la degradación en todos los aspectos en la que se ha empozado a la Educación en este país, sin que haya forma de encontrar un pacto de Estado sobre el asunto.

Claro, que con estos políticos de todo signo, quizás sea mejor que la Virgencita nos deje como estamos. El cinismo de tantos de ellos, fieles hasta la obsesión de la doctrina más neoliberal; aquello de que el Estado es el problema, pero no lo es para exprimirlo, sacar ventajas personales de sus recursos, dilapidarlo y mancillarlo en beneficio propio o empresarial.

En esta realidad, resulta evidente la existencia de élites cada vez más endogámicas –al modo del franquismo– que dominan la economía, la política y la Educación. Desatados todos los monstruos más radicales del capitalismo generando desigualdad, la democracia no tiene suficiente fuerza en sentido contrario y la Educación ha sido socavada también en su empeño hacia la cohesión y la igualdad.

Fue el sociólogo alemán Max Weber quien habló del Estado como la entidad que reclama el monopolio sobre el legítimo uso de la violencia física. Su ensayo 'La política como vocación', que cuenta ya con un siglo de existencia, merecería tanto leerse en la España de hoy día. Lo de vivir «de la política» o «para la política» es algo que todo presunto servidor público debería tener claro en su conciencia y en el ejercicio de su tarea. Hoy, por todo lo que vemos y vivimos, deberíamos redefinir al Estado como la entidad que reclama a través de sus políticos el monopolio de las postverdades, el fraude de los hechos alternativos y la veracidad de lo que nos dicen las emociones. Fuera de este monopolio estarían los populistas con aviesas intenciones. La lucha por el poder y su mantenimiento lo es todo: nada nuevo bajo el sol desde Maquiavelo.