«La corrección política ha matado el humor negro»

David Summers, músico ARANTZA FURUNDARENA Domingo, 26 noviembre 2017

«¿Pero tú, en realidad, a qué te dedicas?», le preguntan todavía a este cantante y compositor los que piensan que lo suyo con 'Hombres G' es un hobby... A sus 53 años, y con más de 15 millones de discos vendidos, David Summers está cansado de que a los artistas se les tome por el pito de un sereno. Lo cuenta en su libro: 'Hoy me he levantado dando un salto mortal'.

-¿Se juega la vida cada mañana?

-Hay que jugársela, sí. Pensar: me voy a comer el mundo. En el libro intento dar claves para vivir intensamente.

-Repite mucho que es un tipo normal.

-Es que hay mucha tontería. Está todo lleno de gilipollas. Ahora hay más tontos que nunca y con las redes sociales, como opinan todos, se ve mucho más. Hay demasiada corrección política, autocensura.

-Y usted no es partidario.

-Yo siempre digo lo primero que se me pasa por la cabeza. Pero es que soy de una generación que vivió un momento donde uno podía decir lo que quisiera. Teníamos un sentido del humor muy español, el humor negro. Ahora, por culpa de la corrección política, ese tipo de humor no tiene cabida.

-¿Hoy a su padre se le echarían encima?

-A mi padre, a Gila, a Chumy Chúmez... Hoy tenemos menos libertad que hace treinta años. A nada que digas se te echa un colectivo encima.

-A usted hace poco le tacharon de homófobo.

-¿Ve? Yo jamás he sido homófobo ni lo seré. Solo dije que en la Movida los gais, que habían estado oprimidos por el franquismo, pudieron por fin expresarse. Y que nosotros no pertenecíamos a ese gremio y quizá por eso nunca nos consideraron parte de la Movida. Porque éramos distintos.

-¿Distintos o directamente pijos?

-Bueno, entonces te ponían todavía más etiquetas que ahora. Pero ya me tiene un poco harto que después de 33 años, más de 3.500 conciertos, 15 millones de discos vendidos, giras por todo el mundo, etc. todavía me hablen en todas las ruedas de prensa de los pijos... Es como si no hubiera conseguido nada. Me deprime.

-En su libro afirma: «España es un país lleno de cantantes que no cantan bien».

-Sí. Yo soy uno de ellos. Lo importante es tener personalidad.

-¿Y ese terrorismo musical que denuncia?

-Me refiero a esos virales de internet, esas canciones idiotas que hace uno en su casa y dan la vuelta al mundo. Terrorista musical para mí es ese que piensa que el público es tonto y que le das cualquier gilipollez y se lo va a tragar.

-Esto lo dice el compositor de 'Sufre, mamón'.

-Mis canciones pueden parecer facilonas, pero cuando hice 'Marta tiene un marcapasos' tenía 17 años y era lo mejor que sabía hacer.

-Otra frase suya: «El amor es lo más cañero que hay».

-Es que hablar de temas sociales siempre es más aburrido. Aunque he compuesto alguna vez arengas contra la violencia, me emocionan más las canciones de amor.

-Pues '¡Que viva España!' ya es una canción protesta.

- Ja, ja, ja... ¿Protesta? He leído que su hija ha dicho que Manolo Escobar habría estado a favor del derecho a decidir, cosa que me ha sorprendido muchísimo.

-¿Le gustaría que alguna canción suya fuera 'protesta'?

-No, porque eso significaría que la otra parte estaría en contra de la canción. Y las canciones tienen que ser para todos.

-A quién le cantaría hoy 'Sufre, mamón'?

-Uf, ja, ja, ja... A Puigdemont. Pero no. Tampoco. No le deseo el sufrimiento a nadie. Ni siquiera a Puigdemont. Aunque la letra podría ser: 'Sufre, Puigdemont'.