La contundente crítica de una madre por una excursión del colegio El centro sostiene que la actividad forma parte de la programación del curso y que «está valorada muy positivamente» ELCOMERCIO Lunes, 30 octubre 2017, 23:48

El alumnado de primero de Primaria del Colegio Andalucía de Fuengirola (Málaga) preparan una excursión para el próximo 8 de noviembre. Hasta aquí, nada raro. Lo que ha llamado la atención de muchos es el destino de la salida. Y es que los pequeños pasarán la mañana en El Corte Inglés.

La elección del viaje ha sido muy criticada por una madre, que ha difundido su crítica en las redes sociales. Su opinión, compartida por cientos de usuarios de Twitter, es rotunda: «No me parece una excursión adecuada para niños de 6 años, a dos meses de Navidad. No me parece nada educativa ni divertida».

Esta madre considera, además, que el plan del centro educativo es «puro consumismo y marketing», por lo que «me niego totalmente a hacer partícipe a mi hijo con seis años». Y, en letras mayúsculas, zanja: «Mi hijo no es publicidad».

Ante las críticas de esta madre y la amplia difusión que han tenido sus palabras, el director del centro Colegio Andalucía, Francisco José Gutiérrez González, ha expuesto sus argumentos en el perfil oficial del colegio en Facebook. Explica que la visita se enmarca en la programación de Primaria (bajo el título 'Visito el centro comercial') y que su realización se ha detallado a los padres al informarles sobre el desarrollo del curso. E insiste: «Todos los contenidos trabajados desde las diferentes áreas, versan en torno a este centro de interés, incluyendo cuestiones como la educación para el consumo responsable».

