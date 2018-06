A la cola para ver Portugal

Hay un tranvía llamado deseo en Lisboa. Es amarillo y blanco, con la barriga de madera crujiente. Tiene aforo para cincuenta pasajeros, veinte de ellos acomodados en asientos de piel. Por 2,90 euros, repta con genio por las siete colinas de la vetusta Olissipo, estaciona junto al castillo de San Jorge y serpentea por algunas de las calles más tortuosas y genuinas de los distritos de Barrio Alto, Graça, Mouraria, Alfama, Baixa, Chiado, Madragoa y Altoangostas. Este «eléctrico», como le dicen los locales, el número 28, se coge en la plaza Martim Moniz a partir de las ocho de la mañana. No hace falta preguntar cuál es su parada. Lo anuncia en la distancia la fila india con docenas de turistas que aguardan veinte, cuarenta o sesenta minutos para subirse al decimonónico vagón y entregarse al traqueteo con un codo empotrado en la sien, una 'réflex' incrustrada en la ingle y una mochila camorrista declarando la guerra en la retaguardia. A excepción del santo conductor, ya no lleva lisboetas a bordo. Si acaso, algún carterista. A los portugueses les enloquecen las sardinas. Pero, únicamente, en el plato y previa travesía infernal por la parrilla.

En la rúa das Carmelitas de Oporto, otra larguísima cola conduce, cuesta abajo, hasta el número 144. Allí, la librería neogótica Lello explota sin pudor y con éxito letal su publicitada belleza centenaria. En sus señoriales escaleras, las que presuntamente inspiraron las de Hogwarts en los libros de Harry Potter durante la etapa portuense de J.K. Rowling, los embotellamientos son de magnitud M-30. Verse atrapada en uno de ellos exige el pago anticipado de un peaje en la taquilla habilitada en un local contiguo. La entrada ha pasado de 2 a 5 euros en cosa de un pispás. Aun así, despachan hasta 2.000 en las nueve horas que dura allí la jornada laboral.

Los turistas devoran Portugal. Más de 5 millones exploran ya al año la capital lusa -el destino más demandado, por encima incluso del Algarve-, donde están censadas 504.000 personas. Se estima que en cada kilómetro cuadrado de Lisboa hay 300 'guiris'; 228 en el caso de Oporto, donde sus 214.00 vecinos oficiales se abren paso en el asfalto entre cerca de 1,6 millones de visitantes. Ni Praga, ni Barcelona, ni siquiera Londres, soportan semejante presión porcentual. «Los portugueses han hecho pocas industrias. La más importante, la del buen vivir: clima agradable, estupenda gastronomía, buenas comunicaciones, tranquilidad. Es un imán», sintetiza el director del Instituto Cervantes en Lisboa, Javier Rioyo.

Javier Rioyo Dir. Instituto Cervantes Lisboa «La mayor industria lusa es la del buen vivir y funciona como un imán»Joao Seixas Economista y geógrafo urbano «Somos buenos en marketing y en idiomas; no todo son ventajas fiscales»Plataforma cívica Rock in Riot llama a la «reapropiación» de Lisboa con manifestaciones pacíficasEn inglés Lo habla el 90% de la población. Se escolarizan en esa lengua y no existe el doblaje