Un club de 'seniores', que no viejos

TERESIANO RODRÍGUEZ NÚÑEZ Sábado, 21 abril 2018, 00:08

No hace falta decir que el término 'viejo' está mal visto en la sociedad actual. Suena despectivo, como de 'cosa inservible', eso que en el mejor de los casos guardamos en el trastero. Por eso hemos dado en usar lo de «mayores». Puro convencionalismo. Cuando yo era un crío, en mi pueblo ascendían a la categoría de 'mayores' los que ya habían hecho la mili, lo cual les confería derecho a mandarte hacer cualquier recado; ahora, «mayores» somos los jubilados, los que hemos pasado la barrera de los 65 años. La gran diferencia es que nos negamos a que nos dejen 'aparcados' donde no estorbemos. Seguramente lo ha aprendido Mariano Rajoy y su ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, quien en mala hora tuvo la ocurrencia de enviar a cada uno de los 8,7 millones de pensionistas una carta que atufaba a triunfalismo, dándonos 'la gran noticia' de que nos habían subido la pensión el 0.25 por ciento, cuando el IPC a finales de diciembre rondaba el 3.0 por ciento. Y pasó lo que tenía que pasar: que un buen día los jubilados se echaron a la calle en una de las mayores manifestaciones que se recuerdan. El peligro de los jubilados es que ahora han aprendido el camino de la reivindicación y la protesta y ya no hay quien los pare.

Bien es cierto que en la órbita de los que yo llamo 'seniores' –¿a que les recuerda palabras tan castellanas como «señores», «mayores» y semejantes?– también hay quienes se agrupan para hacer otras cosas que manifestaciones y protestas: por ejemplo, ver lo que pasa a su alrededor, analizar los problemas que aquejan a Extremadura y hasta tener en ocasiones la osadía de apuntar por donde tendrían que venir las soluciones. Hará cosa de un mes me referí en este mismo espacio a una rueda de prensa celebrada en Mérida, donde estos 'seniores' ofrecieron a los medios de comunicación los resultados de un estudio reciente sobre el presente y el futuro de las comunicaciones ferroviarias en Extremadura, para concluir que en el actual estado de cosas y con las obras que se anuncian, difícilmente se habrá llegado a una solución satisfactoria del problema antes de 2025. No sentó demasiado bien en determinadas órbitas del poder, no sé si por los resultados a que llegaba el estudio o porque hubiera sido promovido por el Club Senior de Extremadura. Dije entonces que algún día hablaría del mencionado Club y creo que es el momento oportuno, cuando un centenar de socios del mismo están hoy reunidos en Garrovillas de Alconétar, a unos kilómetros de Cáceres, celebrando el V Foro del Club Senior, que se desarrolla desde la tarde de ayer hasta mañana al mediodía, con asistencia de un centenar de socios.

El Club se fundó hace media docena de años con una finalidad muy concreta: analizar la realidad económica y social de la Región y proponer medidas que puedan mejorarla, así como hacer un seguimiento de las políticas, planes y acciones que tengan que ver con Extremadura y su desarrollo. Los socios se reúnen en un Foro anual: el que ayer tarde se inauguró en Garrovillas es el quinto que se celebra. Al centenar largo de asistentes les espera hoy una jornada apretada a base de debates, ponencias, presentación del estudio «Qué nos pasa a los extremeños para estar donde estamos», así como de algunas experiencias empresariales singulares, para cerrar la jornada con la asamblea general de socios. El Club como tal no tiene ninguna adscripción ni connotación política, más allá de las que a título individual pueda tener cada uno. Es este un aspecto que conviene resaltar, especialmente en situaciones o momentos como los actuales, cuando la lucha y enfrentamientos políticos partidistas parecen inundarlo todo.

Esta independencia política es algo que el Club Senior ha tratado de mantener desde su fundación. Y cuando se dice 'independencia' que no se piense en 'despreocupación': claro que en Extremadura interesa y preocupa la política… y mucho; tanto más cuando las debilidades y flaquezas que muestra la región en no pocos aspectos dependen para su solución de las políticas de Estado. Para que se comprenda lo que digo bastaría mentar, como ejemplo, simplemente una palabra: trenes. O comunicaciones, que tanto da. Y no es la única. Pero en línea con la independencia política que el Club trata de mantener a toda costa, hay otra que no es menos importante, la independencia económica. De ahí que los estatutos establezcan que el Club se mantiene estrictamente con las cuotas de los socios, de tal manera que no se admiten subvenciones ni donaciones ni patrocinios… nada. Y las cuotas de los socios son bajas, dado que con ellas sólo se paga lo estrictamente necesario para mantener activo el Club. Desde su fundación va ya para seis años el número de socios no ha dejado de crecer y en este momento ronda los doscientos. Para pertenecer al C. Senior no se exige titulación universitaria ni haber hecho un máster: en él caben todos. Sin embargo, es una satisfacción constatar que abundan los titulados universitarios, desde doctores que han ejercido la docencia como catedráticos hasta profesionales que han trabajado en los campos más diversos de la ciencia, la industria y los servicios. Y los que sin ninguna titulación, con lo que aprendieron en la escuela y más tarde les enseñó la vida y el trabajo, montaron empresas o se dedicaron al campo y la ganadería. Es esta enorme variedad de saberes, oficios y trabajos de sus socios lo que enriquece al Club Senior. Y hasta le da una cierta autoridad moral para diagnosticar los males que nos afligen y la medicina que necesitamos. Aunque a más de uno no le haga maldita gracia.