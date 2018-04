«No doy clases porque no tengo tiempo» Lunes, 9 abril 2018, 09:16

- ¿Cuántos pares de castañuelas lleva cuando va de gira y cómo los lleva?

- Las llevo conmigo en el avión y suelen ser cuatro o cinco juegos. En la maleta van otros tantos, por si acaso. Tengo un estuche para diez pares y ahí suelo meter unos algo más agudos, otros menos, según lo que vaya a interpretar.

- ¿Puede romperse algo en ellas durante un concierto?

- En Italia, hará unos cuarenta años, saltó una en mitad del concierto y tuve que parar. Ahora toco con unos juegos algo más grandes de mi talla porque los necesito así si toco con orquesta. Las reviso todos los días y tengo muchísimos cordones porque me gusta que vayan muy ajustadas.

- ¿Dura mucho un par de castañuelas?

- Si se cuidan, muchísimo.

- Es la única solista que hay en el mundo. ¿Teme que cuando se retire dejen de tocarse en concierto?

- Yo tuve la idea de usar así el instrumento. Sé que hay otras intérpretes pero no estrictamente solistas.

- ¿No ha tenido discípulos?

- Jesús López Cobos me dijo que es una pena que no dé clases. No lo hago porque no tengo tiempo. Tendría que escoger los discípulos y enseñarles a mi modo. Ya me pasó con una alumna, que no aceptó algunas de mis sugerencias... Una vez me pidieron en la Tonhalle de Zúrich que explicara la técnica al grupo de percusión. Les di clases durante tres días. También me plantearon algo así en la Orquesta de Roma.