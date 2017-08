Cinco consejos para dormir bien en verano

El calor puede llegar a convertirse en tu gran enemigo en las noches de verano. Las altas temperaturas ayudan a que sea más complicado conciliar el sueño. Sin embargo, si sigues una serie de recomendaciones, tardarás menos en cerrar los ojos y descansar como mereces hasta el día siguiente.

1. Adecua tu habitación. Un rato antes de irte a dormir, abre las ventanas de par en par para que el cuarto se acondicione. En caso de que vivas una de esas noches de calor extremo, puedes utilizar un ventilador, opción económica, o el aire acondicionado, aunque no es recomendable dormir con la segunda opción porque puedes resfriarte.

2. Refréscate antes de dormir. Si tienes mucho calor, pégate una ducha poco antes de meterte en la cama. Tampoco olvides poner un vaso o botella de agua en la mesilla.

3. Rutina horaria. Es recomendable que te acuestes y levantes siempre a la misma hora. Esto hace que el llamado “reloj biológico”no sufra y así, al día siguiente, te levantes de la cama con buen humor y habiendo descansado de verdad.

4. Regla de los 20 minutos. Si en 20 minutos no has sido capaz de conciliar el sueño, lee un libro o escucha música relajada. La idea es que no te frustres.

5. Cenas poco copiosas. Acostúmbrate a cenar ligero: ensaladas, un vaso de leche...