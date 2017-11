«¿Por qué yo?», la carrera de fondo de una víctima del cáncer @MiMaraton Jesús Martín Tapias -fallecido hace una semana por un cáncer de colon- deja su testimonio vital y de lucha en el libro 'Mi maratón contra el cáncer', donde narra su historia ISAAC ASENJO Madrid Martes, 7 noviembre 2017, 13:25

«Mi nombre es Jesús. Soy periodista desde hace 30 años. He sido montañero, esquiador, tenista y ciclista. Ahora soy corredor; me gusta serlo. Me creo un tío fuerte y sano, pero tengo, casi, las mismas papeletas que el resto para padecer cáncer. Una de cada cuatro personas lo sufre. ¿Por qué yo? No hay respuesta. El cáncer llega de golpe y solo puedes tratar de afrontarlo». El periodista Jesús Martín Tapias -fallecido hace unos días- ha dejado su testimonio vital y de lucha en el libro 'Mi maratón contra el cáncer', en el que denuncia que cerca de 37.000 españoles se salvarían al año de esta patología -cáncer de colon- con una detección precoz. El veterano corresponsal de Antena 3 cuenta su historia y la de otros pacientes con la misma enfermedad, en una obra en la que cuenta cómo el deporte, que él siempre practicó, supone un aliado en esa batalla.

¿Por qué yo? No hay respuesta. El cáncer llega de golpe y solo puedes tratar de afrontarlo. ¿Cómo elaborar una estrategia ante algo así? — MMCC (@MiMaraton) 5 de noviembre de 2017

Aviso a caminantes: A partir de cierta edad deben desaparecer las certezas; atentos a las llamadas del cuerpo y, ante la duda, id al médico. — MMCC (@MiMaraton) 6 de noviembre de 2017

Le diagnosticaron cáncer de colon en mayo de 2016, y desde ese momento afrontó la enfermedad a través de la pasión que tenía por correr. Murió el día 30 de octubre, y este domingo nació @mimaraton - una cuenta de Twitter que dirige el también periodista Carlos Hernández, y en la que narra su historia desde el momento en que le dieron la noticia. «Tengo cáncer de colon. El médico me da las primeras claves; me operarán y luego quimioterapia. Toca informar a quienes me rodean. ¿Cómo hacerlo? No quiero ocultar, solo amortiguar el golpe. La palabra C tiene connotaciones muy duras», escribe en uno de los primeros tuits.

«Toca informar a quienes me rodean. ¿Cómo hacerlo? No quiero ocultar, solo amortiguar el golpe. La palabra C tiene connotaciones muy duras»

La forma en la que comunicó la noticia a sus seres queridos, los efectos secundarios de la quimioterapia, su relación humana con el personal sanitario y los pacientes con los que fue coincidiendo o su apuesta por retomar la actividad física casi desde el primer momento aparecen en las páginas.

En esta otra carrera no hay que pensar en la marca, sino en llegar a la meta. Al iniciar el tratamiento pensé que todo acabaría pronto... — MMCC (@MiMaraton) 7 de noviembre de 2017

«Les explico a mis hijas, de 21 y 18 años, lo que me digo a mí mismo: estamos en el mejor lugar y en el mejor momento para afrontar algo así. Este es un país con un sistema sanitario puntero y gratuito, las posibilidades de superar la enfermedad han aumentado notablemente. Lloran».

El 90% de los casos de cáncer de colon se podría evitar con la prueba de detección precoz

También destaca su faceta por el periodismo, que es la que le llevó a investigar e informarse sobre la enfermedad, así como entrevistar a varios miembros de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), especialistas en terapias deportivas o nutricionistas. De ahí sacó un número importante de consejos prácticos sobre alimentación y ejercicios, tanto a nivel físico como metal, para mejorar la vida diario de un enfermo de cáncer.

Acabo de llegar al final. Fue un maratón largo y duro, pero he aprendido tanto que quiero compartirlo. Dejadme que empiece por el principio. pic.twitter.com/iBG1YrQJyx — MMCC (@MiMaraton) 5 de noviembre de 2017

Jesús cuenta su historia con el cáncer como una maratón. Cada capítulo es un kilómetro. Dedica uno de los capítulos a concienciar, y recuerda que «cada año se diagnostican 41.000 nuevos casos y se producen algo más de 15.000 muertes. El 90% de los casos, es decir, unos 36.900, se habrían podido evitar con una prueba que cuesta solo dos euros», en referencia a un análisis de heces.

«Protesto enérgicamente por una situación a todas luces injusta: si hubiera vivido en el País Vasco o Valencia, lo más probable es que me hubiera librado de todo este sufrimiento», dejó escrito. Y ¿porqué allí?. Resulta que no en toda España se realiza el test preventivo. «El cáncer de colon es uno de los pocos cánceres que se pueden diagnosticar precozmente, es decir, antes de que la persona note algún síntoma», informa la página web de la AECC. Solo País Vasco, Comunidad Valenciana, Navarra y La Rioja han puesto en marcha estos diagnósticos.

La asociación logró en 2014 que esta prueba se estableciera de forma obligatoria en toda España tras recopilar más de medio millón de firmas y las comunidades cuentan con un plazo de diez años para implantarlo en los hospitales.

«El cáncer de colon está aumentando en incidencia en los países occidentales y desarrollados. Se trata del tumor maligno de mayor incidencia en España. Es una enfermedad que tarda años en desarrollarse, pero cuando se manifiesta suele ser demasiado tarde. De ahí la importancia de una detección precoz», dice la AECC.