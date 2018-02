Buscar sin pestañear Un litigio por los derechos de autor obliga a Google a retirar la función que permitía ver imágenes sin abandonar el buscador MIKEL FONSECA Martes, 20 febrero 2018, 08:41

Como vino, se fue. 'Ver imagen', el botón de Google Imágenes que permitía abrir una foto a tamaño real en una nueva 'pestaña', ha desaparecido de la ventana de resultados. Ahora, lo único que muestra el buscador de fotos es una previsualización de baja calidad. Para verla en condiciones, es necesario visitar antes la web en la que está alojada. «Ayuda a conectar a los usuarios con páginas web útiles»; esa es la escueta justificación que ha dado el gigante de internet sobre el cambio.

Esta función se estrenó en 2013, sin hacer mucho ruido, pero su utilidad la ha hecho de uso común para todos los internautas. Una actualización menor, como la mayoría de las de Google, que hubiese pasado desapercibida; pero que para la agencia de imágenes Getty -en representación de 200.000 fotoperiodistas de todo el mundo- supuso un descenso importante en el tráfico de su web. «Una vez que se puede ver la imagen en alta resolución y en gran formato, existe poco interés en visitar la fuente», señalaba la agencia en la demanda que presentó, en 2016, ante el organismo de la Comisión Europea encargado de investigar al buscador por presunto monopolio.

La querella no fue a más y desde entonces Google y Getty han enterrado el hacha de guerra. A principios de mes, ambas compañías anunciaban un acuerdo de colaboración; la desaparición del botón de 'Ver imagen' es una de las primeras consecuencias, como ha admitido la propia Google: «Esta medida está diseñada para equilibrar la balanza entre las necesidades del usuario y las demandas del autor», ha señalado su responsable de prensa, Danny Sullivan.

La comunidad de internet, por su parte, no ha aceptado muy bien la desaparición del botón de 'Ver Imagen'. Twitter ha rabiado con el cambio. Un usuario incluso ha aprovechado la oportunidad para desarrolla un complemento que recupera esa función: 'Make Google Image Search Great Again', como lo ha bautizado, habilita de nuevo el botón para ver las imágenes sin pasar por la web. Está disponible gratuitamente para Chrome y Firefox.

El origen de Google Imágenes se remonta a los Premios Grammy del año 2000. Lo más destacado de la gala fue el vertiginoso vestido de trnasparencias verdes de Jennifer Lopez. Un traje enhebrado de polémica que hizo que medio mundo se lanzase a internet a buscar una fotografía para poder opinar. Fue entonces cuando al buscador, que había nacido apenas dos años antes, se le encendió la bombilla, y en 2002 incorporó unas 'pestañas' para filtrar los resultados.

Polémicas y 'troleos'

Google incorporó la opción 'Ver Imagen' en 2002. Desde entonces, el buscador ha ido añadiendo nuevas funciones para hacer sus búsquedas más específicas. No siempre exentas de polémica. En 2015 presentó un algoritmo para identificar automáticamente el contenido de una foto. Animales, edificios, comidas, atardeceres. el sistema los reconoce con eficacia. Pero, como descubrió el ingeniero de software Jacky Alciné, la aplicación tenía cierta tendencia a etiquetar a los afroamericanos como 'gorilas'. Se lo comunicó al buscador, y éste prometió arreglar el error. Tres años mas tarde, lo único que ha hecho ha sido bloquear los resultados para 'mono', 'chimpancé' y 'gorila'; el algoritmo sigue intacto. Estos primates no existen para Google; mejor una carencia que otro error tan sensible.

Al algoritmo que escoge los resultados de imágenes no solo se le ha tachado de racista; también de machista y LGTBI-fóbico. Como constató el medio Wired tras hablar con investigadores de la universidad de Virginia y el Instituto Allen de Inteligencia Artificial, el uso del 'machine learning' -un algoritmo que aprende de los patrones humanos- en las búsquedas de imágenes (tanto en Google como en Facebook o Microsoft) contribuye a transmitir a la máquina los prejuicios de sus creadores. Por ejemplo, prácticamente todos los resultados de la búsqueda 'Familia' son fotos de parejas blancas cisgénero heterosexuales.

Y como cualquier portal de internet, no está exento de 'troleo' por parte de sus usuarios. ¿Sabe usted qué ocurre si busca exactamente '241543903' en Google Imágenes? Se topará con una interminable galería de fotos de personas con la cabeza dentro del congelador, a cada cual más absurda que la anterior. El responsable es el artista neoyorquino David Horvitz, que en 2009 hizo un llamamiento en la red social Flickr animando a sus seguidores a subir fotos con esta curiosa forma de refrigerarse y titularla con dicha secuencia de números. La práctica tuvo un momento álgido en 2011, antes de pasar de moda y convertirse en otra leyenda de la red.