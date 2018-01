Buscan en Jaén a un maltratador y a su pareja tras la desaparición de ambos Un hombre muestra un dispositivo de control telemático. / Archivo El hombre está a la espera juicio por rajarle la cara a la mujer y por amenazar con cortarle la mano con un hacha JUAN ESTEBAN POVEDA Jaén Jueves, 11 enero 2018, 16:55

La Guardia Civil y la Policía Nacional buscan en Jaén a un hombre y a su pareja, de la que tiene una orden de alejamiento, y que han desaparecido tras dejar de funcionar los dispositivos de localización de ambos, y ante el riesgo de que ella pueda estar en peligro.

La Guardia Civil y la Policía Nacional tenían ayer orden de localizar a Gabriel M.M., de 35 años, a toda costa. La última vez que se tuvo noticia de él fue en Bailén. La Fiscalía de Jaén cree que está con su pareja, a la que en teoría no puede acercarse por una orden judicial. Pero se acerca. Ella lo permite. Hasta dos pulseras antimaltratadores le han puesto en el último año y medio, en vano. No pueden separarla de ella.

El Ministerio Público cree que la mujer está en grave peligro. Hace varias semanas Gabriel fue detenido por amenazarla con cortarle una mano. No fue solo de palabra. Supuestamente empuñaba un hacha. La chica, según interpreta la fiscal especializada en violencia de género, Gracia Rodríguez Velasco, está atrapada en una espiral de violencia de la que no es capaz de salir, y pese a partes médicos y testimonios recabados por la Justicia niega que él le pegue. Aunque, asegura Rodríguez, se está jugando la vida.

Ella tuvo una relación anterior que también acabó en el juzgado con un primo de Gabriel. Desde el verano de 2014 están juntos. Él tiene una larga lista de antecedentes (además de por asuntos de pareja también por robo en diversas modalidades, conducción bajo los efectos del alcohol, resistencia...). La Fiscalía sostiene que desde el principio él la ha insultado y agredido. Le amenazaba con rajarle la cara, le escupía, le echaba el café por la cabeza. Lo dejaron cuando ella estaba embarazada pero volvieron. Y lo volvieron a dejar.

Cien puntos de sutura

El 1 de julio de 2015 quedaron para que él pudiese ver a su hija. «Sacó del bolsillo unas tijeras pequeñas, le tiró del pelo para atrás haciéndola caer con su niña en brazos y le rajó ambas mejillas. 'Hoy sí me vas a denuncias, me da igual, ya me la juego todo, ya no vas a lucir más cara bonita, cuando te mires al espejo te vas a acordar siempre de mi'», le dijo según consta en el escrito de acusación del Fiscal en un caso que está pendiente de juicio.

Por aquello le dieron a ella cien puntos de sutura. Pero aún así volvieron ese mismo mes. Ella dijo a la Policía se lo habían hecho dos mujeres con las que se había peleado. Y siguieron los malos tratos. Según el Fiscal, él le puso en otra ocasión un cuchillo en el cuello. Otra vez que ella se había ido a casa de una amiga echó la puerta abajo y la sacó a punta de navaja. Llegó a vender los pañales de la niña, y sus papillas, para comprarse drogas. Llegó a llevarse supuestamente a otra hija de ella (de una pareja anterior) para impedir que le contase a nadie lo que pasaba. Aunque había una orden de alejamiento que no le permitía acercarse, seguía llamándola, según el fiscal.

En julio de 2016 le pusieron una pulsera que le impedía acercarse a 20 kilómetros de su pareja. Él se quitó el artefacto en al menos tres ocasiones y lo dejó descargado otra más. La mujer acabó dejando el dispositivo de seguridad en su casa de Jaén y se fueron a vivir a Bailén, fuera del alcance del control telemático.

Allí continuó la historia de malos tratos. Hasta que en diciembre él fue puesto a disposición del juzgado de Linares por amenazar con contarle una mano, con un hacha lista para convertir las palabras en hechos, supuestamente.

El juzgado de Linares le impuso el uso de una pulsera antimaltrato. La empresa que gestiona el sistema detectó que la misma mujer ya estaba 'protegida' del mismo hombre por otra pulsera que había dejado de funcionar. La del juzgado de Linares ha estado activa un tiempo. Hasta hace unos días. Ella la ha dejado en la casa que dio como domicilio habitual en Bailén. Y ha desaparecido. A él tampoco lo encuentran.