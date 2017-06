Una barcelonesa alquila su propio piso a Airbnb para recuperar su vivienda

Otro caso

El dueño de un piso en el distrito de Sarrià de Barcelona ha denunciado hoy que ha recibido la notificación de una multa de 30.000 euros porque su piso, que tenía alquilado, aparece publicitado en la plataforma de viviendas turísticas Airbnb.

El propietario ha declarado a la emisora Rac1 que siente "totalmente indefenso" porque no puede demostrar que no ha sido él quien lo ha publicado ni puede denunciar al inquilino.

El dueño del piso ha dicho que el Ayuntamiento de Barcelona ha desestimado sus alegaciones y lo considera responsable solidario junto con el inquilino, que supuestamente es quien lo publicó y quien cobraba de Airbnb.

"Tengo un piso en Sarrià. Me gasté 30.000 euros para poder alquilar y un buen día me encuentro una notificación del Ayuntamiento diciendo que estaba anunciado en Airbnb y que me abrían un expediente con una multa de 30.000 euros", ha explicado el propietario, que asegura que aportó "el contrato de alquiler y los recibos, pero lo desestimaron y me abrieron un expediente. Ahora estoy totalmente indefenso",