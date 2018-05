ANUNCIOS AUTÉNTICOS El sector servicios concentra el trabajo 'en negro' Jueves, 17 mayo 2018, 08:42

El último informe realizado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en 2016, apunta al sector servicios como el que concentra mayor número de trabajadores en situación irregular, 329.269 (74,74% del total), seguido de la industria, con 54.630; la construcción, con 32.365, y el agrario, con 22.793. También internet refleja estas cifras, ya que la mayoría de los candidatos que se ofrecen para trabajar sin contrato lo hacen para estos sectores. A ellos se une una actividad más, pero cuyas irregularidades son más difíciles de detectar: el empleo en el hogar (limpieza y cuidado de niños y mayores). En la actualidad, los inspectores no pueden acceder a un domicilio particular; por eso reclaman una modificación del real decreto de la Inspección de Trabajo para regular su actuación en casos en los que se lleva a cabo una labor remunerada en un hogar. Actualmente, solo dos de cada tres empleadas del hogar están dadas de alta. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), son 617.400 en toda España.

Roberto lleva dos años intentando convencer a la trabajadora que tiene en casa de la necesidad de darla de alta en la Seguridad Social. «No estoy tranquilo teniéndola sin contrato. Cada vez que se sube a una escalera para limpiar las ventanas, pienso en lo que se me viene encima si tiene un accidente», relata este malagueño. Pero, en su caso, es su empleada de hogar la que no quiere cotizar. «Me dice que no le trae cuenta a la hora de hacer la declaración de la renta, porque su marido trabaja en la construcción y tiene varios pagadores», explica. «En mi caso, no es una cuestión de dinero; lo doy besado, solo quiero dormir tranquilo».