«No sé si hay alguien a quien pueda seducir» Alerta. «Estar en guardia me ayuda a evolucionar». :: efe «Algún día todos seremos olvidados, pero de momento no pienso en ello», dice un artista asentado «sobre los hombros de gigantes»David Bisbal Cantante LUIS GÓMEZ Domingo, 1 octubre 2017, 09:51

Actuará el próximo sábado en el Bilbao Arena antes de cruzar el charco, donde le esperan hasta el próximo diciembre una quincena de conciertos en siete países. La entrevista, por cuestionario, tuvo lugar días antes de que su ex Chenoa publicara un libro donde le pone de vuelta y media.

-¿Cuándo descubrió que era una garantía de éxito?

-Agradezco mucho esas palabras, pero hablar de uno mismo diciendo que es una garantía de éxito me parece demasiado vanidoso. El verdadero éxito es sentir el cariño del público después de tantos años.

-¿Se lo explica?

-Si le tengo que buscar una explicación, estaría en trabajar siempre al máximo. Tengo una frase de Isaac Newton que me encanta repetirla a la gente que está conmigo desde el primer día: 'Si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes'.

-¿A qué tiene miedo?

-A nivel profesional hablaría mucho más de responsabilidad que de miedo. Nadie está libre de preocupaciones. Me angustia la gente que sufre situaciones injustas por las guerras y otros conflictos, sobre todo cuando afectan a niños.

-¿Cómo seduce?

-Eso habría que preguntárselo a la gente que se sienta seducida por mí, si es que hay alguien (risas). No lo sé. Soy una persona muy normal, muy natural y muy positiva que se siente feliz cuando soy capaz de hacer felices a los demás.

-¿Se cree el número 1?

-Es algo que no me preocupa y nunca me ha preocupado.

-¿Qué es lo que más le entusiasma?

-Muchas cosas: mi familia, mi trabajo y todo lo que conlleva.

-¿Le preocupa perder la posición privilegiada de que disfruta?

-Ni me lo planteo. En estos 15 años ya de carrera y con todas las giras a nuestras espaldas he notado siempre ese respaldo.

-¿Es fuerte mentalmente?

-Trato de serlo. Si no, sería muy difícil aguantar giras como 'Hijos del Mar Tour'. No hay un minuto de descanso. Por eso intento cuidarme física y mentalmente. Hago deporte, cuido la alimentación...

-¿Nunca baja la guardia?

-Intento estar siempre atento a todo. Estar en guardia me ayuda a evolucionar. Además, la gente que me rodea me acusa de ser demasiado perfeccionista, de querer que todo esté siempre controlado.

-¿Le preocupa que algún día vaya a ser olvidado?

-Hombre, algún día todos seremos olvidados. Pero no, de verdad que no lo pienso, ahora me preocupa vivir con intensidad este momento. Lo que vaya a pasar algún día habrá que aceptarlo cuando llegue. Lo importante es que te coja con los pies en el suelo.

-En la cumbre y con el viento a favor, ¿se cree un lobo solitario?

-Ni mucho menos. Me siento muy bien acompañado en este viaje. Me rodeo de un gran equipo, una maravillosa familia, grandes amigos y un público que no deja de emocionarme.

-¿Se conoce de verdad?

-Sí, por supuesto, aunque algunas veces no dejo de sorprenderme a mí mismo (risas).

-¿Y se acepta?

-Quedo aceptado de por vida. Debo vivir conmigo para siempre.

-¿Le cuesta soltar amarras?

-Depende del momento, pero en situaciones normales y con buena compañía navegar es fácil.

-¿Veremos a Bisbal subido al carro del 'reggaeton'?

-Ya tuve contacto con el 'reggaeton' en 2007. Fue una colaboración con Wisin, Yandel y el maestro flamenco Vicente Amigo. Toda una fusión que aún hoy llevamos en los conciertos.