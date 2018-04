Nada de alcohol en los cines, multas a los padres y adiós a los botellones Jóvenes beben cerveza en el centro de Milán. / Paolo Bona (Reuters) Diputados y senadores aprueban las bases de la futura ley para evitar el acceso de los menores a las bebidas con contenido etílico DANIEL ROLDÁN Madrid Martes, 24 abril 2018, 23:39

La futura ley que evite que los jóvenes españoles accedan con tanta facilidad a las bebidas alcohólicas ya tiene sus bases. La Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas aprobó ayer la ponencia en la que han trabajado durante los últimos meses senadores y diputados. Una batería de medidas educativas, sociales y sanitarias que deberán ser refrendadas por el pleno del Congreso, algo que se da por seguro, para luego pasar al Gobierno. Solo PNV yERC se abstuvieron alegando una posible invasión competencial, aunque se mostraron de acuerdo con los fundamentos de las 70 páginas del informe de la futura ley y con el grueso de las propuestas parlamentarias. La ministra de Sanidad,Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ya adelantó que espera que la nueva norma esté lista durante este año. Estos son algunos de los puntos más destacados.

Botellón

Los parlamentarios quieren prohibir la venta y el consumo de alcohol en la calle –salvo en terrazas– en botellones, macrobotellones y botellódromos. Además, la ponencia reclama que se preste «especial atención a la dispensación gratuita o no y a la venta de alcohol en las celebraciones con arraigo cultural o en tradiciones». Y apuesta por habilitar a las fuerzas de seguridad del Estado para que puedan hacer pruebas en aire expirado o requisar envases con supuesto contenido etílico si hay menores consumiendo.

Sanciones y padres

Cuando haya sanciones económicas por beber alcohol, los menores podrán sustituirlas por trabajos para la comunidad o actuaciones formativas en las que participarán también los padres. «Servirá para dotarles de instrumentos con los que ejercer su labor de tutela», señala la ponencia, que incluye multar a los padres si no hacen estos cursos. En caso de reincidencia grave en la ingesta, y si se aprecia una actitud negligente de los progenitores «con grave riesgo para el menor», se aplicará la normativa vigente para protegerlo.

Historia clínica

Una de las grandes novedades es la inclusión en la historia clínica de los menores de la atención médica por culpa del alcohol –borrachera o coma etílico–. Esta información se compartirá con distintas administraciones para comprobar si el comportamiento del menor se repite y si es necesaria una actuación diferente.

Cines y ludotecas

Los ponentes proponen que en los «lugares destinados específicamente a menores» no haya ni una gota de este tipo de bebidas. En este apartado se incluyen los centros docentes en los que se imparten enseñanzas no universitarias, centros deportivos, ludotecas, parques temáticos o recreativos. La ponencia también incluye los museos, las galerías y los cines y espectáculos que se desarrollen en horario infantil. También se destierra la venta en los centros sanitarios y de la administración. Solo se podrán consumir en los espacios de hostelería si la limitación no es total. Queda anulada cualquier opción de dispensarla en máquinas.

Supermercados y gasolineras

En las estaciones de servicio es necesario desterrar el alcohol de las estanterías. En los supermercados y otros puntos de venta, la exposición de estos productos deberá estar en un lugar concreto y separados «con medidas de seguridad».Además, no se podrán colocar en los escaparates estos productos.

'Happy hour'

Prohibición de las ventas rebajadas en horarios específicos de hostelería, que fomentan el «modelo de consumo de atracón».

Discotecas

Los menores de edad solo podrán entrar si están acompañados por sus padres o tutores en discotecas o salas de fiestas que sirvan alcohol.

Impuestos

Cuanta más graduación, más tasa impositiva.

Publicidad

Prohibición total de la publicidad, patrocino o promoción en cines, eventos deportivos, transportes, museos, universidades, ambientes de trabajo y cualquier edificio público.

Motos

Tasa cero para los conductores menores de edad que conducen ciclomotores y motocicletas.