Un aguacate sin hueso para evitar la temida 'mano de aguacate' Este tipo de heridas ha llevado a la Asocación de Cirujanos Plásticos del Reino Unido a pedir que se tomen medidas EL COMERCIO Jueves, 28 diciembre 2017, 19:55

El aguacate, uno de los frutos de moda por sus propiedades nutricionales, se ha convertido también en un verdadero quebradero de cabeza para cirujanos y médicos debido a la temida 'mano de aguacate'. Si nunca ha oído hablar de ella, puede ser que no come muchos aguacates o bien que no se aventura a quitarles les hueso tal y como hacen algunos chefs en sus programas de cocina, pero lo cierto es que este tipo de herida es cada vez más frecuente.

Los incidentes se producen cuando los consumidores intentan extraer la pepita, una vez cortado el aguacate a la mitad y golpeando el hueso con la hoja del cuchillo. Sin embargo, este mecanismo que pudiera parecer sencillo, se convierte en peligroso al resbalar la fruta y caer de las manos, haciendo que el cuchillo acabe cortando la mano del cocinero, provocando lesiones en tendones y nervios en los casos más graves. Tanto, que en algunos sitios como sitios como el Reino Unido, la Asociación de Cirujanos Plásticos están pidiendo que se tomen medidas y se alerte, mediante una pegatina en la piel de la fruta, sobre cómo manipular el fruto.

Pues bien, quizás la solución a este problema se encuentre en los supermercados dentro de poco. De momento, la cadena británica Marks and Spencer ya comercializa una variedad de este fruto sin corazón que se cultiva en España. Es un aguacate más alargado que se obtienen a través de una flor sin polinizar. Al parecer, tienen el mismo sabor que los aguacates convencionales.

Lea el artículo completo en El Comercio.