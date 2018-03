El actor indio Irrfan Khan confiesa que padece un tumor raro Irrfan Khan, en un fotograma de 'The lunchbox'. EN TRATAMIENTO. Sábado, 17 marzo 2018, 10:54

El actor indio Irrfan Khan, conocido en occidente por películas como 'La vida de Pi' o 'Slumdog Millionaire', anunció ayer a sus seguidores que padece un tumor neuroendocrino y que saldrá de su país para recibir tratamiento. Hace unos días había publicado en Twitter un mensaje en el que afirmaba sufrir una enfermedad rara y anunciaba nuevas noticias en unos días, una vez que tuviera un diagnóstico concluyente. El día elegido fue ayer. «Lo inesperado nos hace crecer, y eso es lo que ha sucedido en los últimos días -publicó el intérprete-. Descubrir que me han diagnosticado un tumor neuroendocrino ha sido difícil, lo reconozco, pero el amor y la fuerza de quienes me rodean y que encontré en mí me han llevado a la esperanza». Khan encabeza su texto con una cita de la escritora norteamericana Margaret Mitchell -«La vida no tiene la obligación de darnos lo que esperamos»- y termina pidiendo el apoyo de sus fans mientras se enfrenta al tratamiento de su dolencia: «Esto me lleva fuera del país y os pido a todos que continuéis enviándome vuestros buenos deseos».

Nacido en Jaipur en 1962, realizó su primer papel cinematográfico en 'Salaam Bombay', la ópera prima de la realizadora Mira Nair, en 1988, y después de una larga carrera en el teatro y en 'Bollywood', ha participado en varios proyectos internacionales a raíz de su papel en 'Slumdog Millionaire', el film del británico Danny Boyle que obtuvo ocho Oscars en 2008. Khan, casado con la guionista Sutapa Sikdar Khan y padre de un hijo, ha aparecido además en 'The lunchbox', 'Jurassic World' o 'The Amazing Spiderman'.