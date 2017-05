"¿Agente, he llegado ya a Badajoz?". "Lo que no sé es cómo has llegado hasta aquí". Es parte de la incongruente conversación que el pasado domingo mantuvieron un conductor ebrio y un policía local de Sevilla. El hombre, de unos 40 años, ha sido detenido y puesto a disposición judicial después de destrozar su coche y parte del mobiliario urbano tras circular cuando cuadruplicaba la tasa máxima de alcoholemia, informa ABC Sevilla.

En el momento del arresto, el conductor trataba de subir con su vehículo unas escalinatas de una zona peatonal en el Polígono San Pablo de la capital hispalense, aunque creía haber llegado a la capital pacense.

Uno de los policías se mostraba muy sorprendido ante lo sucedido. "He visto de todo en el tiempo que llevo, pero esto es nuevo para mí. Me sorprende".

Los hechos sucedieron cerca de las 6 de la madrugada del pasado domingo, cuando una llamada al 092, teléfono de emergencias de la Policía Local, avisaba de lo que podría ser un accidente en el interior de una plaza peatonal del Polígono San Pablo de la capital.

Destrozos causados en el mobiliario urbano de la plaza peatonal:: EMERGENCIAS SEVILLA

De forma inmediata, varias dotaciones de Policía Local se personaron en el lugar, pudiendo localizar al citado vehículo tratando de maniobrar y bajar por una zona de escaleras. En estos intentos, golpeaba con su vehículo a muros, árboles, entre otros elementos, causando así «importantes daños» tanto a su coche como al mobiliario urbano.

Los agentes evitaron que continuase maniobrando dado el evidente estado de embriaguez que presentaba. Además del fuerte olor a alcohol, se tambaleaba tanto que llegó a caer al suelo y tenía unas manifestaciones «completamente incoherentes».

Tal estado de embriaguez se confirmó al arrojar un resultado positivo en las pruebas de alcoholemia que superaba el cuádruple de la tasa máxima permitida. Esto fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial, ante quien deberá comparecer para dar cuenta de lo ocurrido.

Los gentes de la Policía Local investigan la forma en que este conductor pudo llegar hasta donde lo hizo. Un vecino colaboró con la Policía Local aportando un vídeo con algunas secuencias de los hechos.