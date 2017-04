LEO en el 'ABC' que los trabajadores portuarios (estibadores de siempre) están adscritos al Régimen Especial del Mar del que estaban excluidos en 2015. No voy a entrar aquí en los privilegios que ya arrastraban desde la Dictadura de Franco. A él y a su ministro Girón de Velasco le deben los beneficios laborales de la única ley franquista que continúa en vigor, para regocijo de los 'trabajadores del mar' y para cabreo contenido de los distintos gobiernos de la Democracia.

Lo que a mí me subleva no es que sus sueldos tripliquen a los de los verdaderos Trabajadores del Mar (con mayúsculas y sin comillas), sino que se hayan metido de rondón en una categoría que hasta hace poco era exclusiva de la gente de mar, de los que navegan, duermen y comen a bordo de un barco y trabajan en él, es decir, los marinos.

Trabajador del Mar es aquel que después de una jornada de trabajo de ocho horas en cubierta, debe participar en la maniobra de desatraque y subir al puente para hacer sus dos horas de timón.

Trabajador del Mar es aquel que con mal tiempo y de noche debe dejar la cama para virar los cabos que tiran del saco de pescado o de la red.

Trabajador del Mar es aquel que no está en casa en el nacimiento de un hijo o el fallecimiento de un ser querido.

Trabajador del Mar es aquél que en medio de un temporal debe subir a cubierta o bajar a la bodega para trincar una mercancía y evitar daños al casco o a otras cargas.

Trabajador del Mar es aquel que en pleno invierno, navegando por ríos helados y con temperaturas de muchos grados bajo cero, debe permanecer a proa, listo para fondear un ancla en caso de peligro.

Trabajador del Mar es aquél que en la máquina debe soportar temperaturas de hasta 50 grados y durante un temporal, aferrarse a todo para no romperse la crisma en un balance en un suelo impregnado de aceite de los motores...

Trabajador del Mar es aquel que en una colisión ve hundirse su barco, quedándose desamparado, flotando en medio de una mar cruel.

Trabajador del Mar es aquel que debe hacer la uve con el colchón para no salir despedido de la cama en un balance.

Trabajador del Mar es aquel que en mitad del océano sufre un accidente laboral y no puede recibir asistencia médica profesional.

Trabajador del Mar es aquel que en Navidad suele ser despachado, con mal o buen tiempo, pues los 'trabajadores del mar', no desean que se les compliquen las fiestas con un barco en puerto.

Trabajador del Mar es aquel que en el Océano Indico, no descansa, pensando que pueden sufrir un ataque de piratas armados y llevados a tierra en cautiverio, que se sabe cómo comienza, pero no como termina.

Trabajador del Mar es aquel que pasa meses lejos de cualquier afecto familiar, de sus hijos y de su cama de matrimonio.

Trabajador del Mar es aquel que debe esperar a veces semanas, para recibir un tratamiento médico por enfermedad contraída a bordo.

Los otros. los 'trabajadores del mar', al terminar su jornada laboral cogen su estupendo vehículo y se van a casa, disfrutan de sábados, domingos y festivos en un entorno familiar, duermen en su cama de matrimonio, pasan las Navidades rodeados de sus hijos, y cuando desde el muelle ven partir el barco del que han cargado o descargado las mercancías, piensan lo afortunados que son al permanecer seguros en tierra firme y lo desgraciados que son los que a pesar del mal tiempo deben salir a la mar.

La indolencia y la falta de unión de los marinos han permitido que los que siempre han sido obreros portuarios, trabajadores portuarios o estibadores, se hayan convertido en 'trabajadores del mar' y de esta manera, por si ya eran pocos los privilegios gracias a sus potentes sindicatos y la indolencia de los políticos, se han visto favorecidos por las pocas leyes que los Trabajadores del Mar habían conseguido en mérito a la vida dura y sacrificada a bordo de un barco.

Ahora resulta que no aceptan el decreto ni las imposiciones de la UE y vamos a tener que pagar todos los españoles la parte alícuota de una multa diaria de 130.000 euros de vellón. y ¿por qué a mí? ¿Por qué no la pagan los beneficiarios 'trabajadores del mar' y aquellos que votaron no al decreto?

Ustedes señores «trabajadores del mar» puede que se jubilen a los 50 años con el 70% de sus emolumentos y que tengan unas condiciones laborales que resultan obscenas para cualquier trabajador, albañil, mecánico, camionero, militar o minero, pero por favor no se hagan llamar 'trabajadores del mar' quienes ven la mar, como mucho desde lo alto de una grúa, desde la playa o a bordo de alguna embarcación de recreo. Ustedes no pueden adjudicarse un «título» reservado para la gente de mar, es decir para los marinos.

--------------------

(*) Piloto jubilado de la Marina Mercante Española (18 barcos navegados y más de 5.000 días de mar)