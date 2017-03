Un manual para combatir la violencia en el deporte infantil.

La práctica deportiva es un modo de inculcar valores en los más jóvenes que les sirvan de guía en la vida. El esfuerzo, la capacidad de superación, el compañerismo, le persecución de la victoria mediante el juego limpio son algunos de esos valores que los pequeños aprenden a interiorizar a través de las lecciones de los entrenadores y de las enseñanzas que obtienen de triunfos y derrotas. Pero en algunas ocasiones lo que reciben son orientaciones negativas emanadas de quienes deberían contribuir a su correcta formación. Los padres, llevados por una incorrecta comprensión de lo que debe ser el deporte, se convierten a veces en un obstáculo para la formación de ese carácter generoso y comprensivo de sus hijos, imbuyéndoles la idea de que lo importante es el fin por encima de los medios.

Ejemplos los hay a raudales. El último se conocía esta misma semana, cuando una escuela de fútbol de Massanassa (Valencia) daba la baja a un jugador alevín de 11 años ante las amenazas del padre de pegar a su entrenador tras reprocharle durante el transcurso de un partido que no diese más minutos al pequeño. Con el fin de aminorar este tipo de situaciones, la Fundación Mutua Madrileña, en colaboración con la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes (CSD), ha editado un manual titulado 'Deporte y Valores' que se ha presentado este jueves en Madrid en el marco de un coloquio en el que han intervenido Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid; Rafael Rullán, exjugador de baloncesto y actual presidente de las escuelas deportivas de baloncesto del Real Madrid; Eli Pinedo, exjugadora de la selección española de balonmano; Alberto Berasategui, extenista; y Horacio Gaggioli, representante de futbolistas.

Escrito por Guillermo Calvo y David García, de la Escuela Deporte y Crecimiento Personal (DCP), y prologado por Consuelo Fernández, madre del golfista Sergio García, el manual 'Deporte y Valores' pone el acento en la responsabilidad que tienen los padres a la hora de que el deporte forme parte integral de la educación de sus hijos y sea un vehículo de canalización de virtudes que operen como brújulas morales de cara a su futuro.

Como señaló Emilio Butragueño, “hay una gran responsabilidad por parte de los padres” de no trasladar “la pasión que se vive en los grandes estadios” a los partidos de sus hijos. “A mí me ha sucedido en algún partido de mi hijo escuchar comentarios sobre la táctica del entrenador”, reveló. Consideró que esta situación es “un reflejo” de lo que ocurre en la sociedad y apeló a la “responsabilidad que cada uno tiene en su radio de acción” para evitarlas. “El hecho de que un padre dé indicaciones a su hijo es incómodo, pero que insulten al árbitro o se metan con el contrario, ahí no”, resaltó el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. “Es muy importante desde pequeño intentar que tu hijo sea competitivo”, dijo Butragueño, “pero además hay que añadir el respeto al contrario y al árbitro”. “Hay que combinar esos dos valores”, continuó, y puso como espejo ideal al tenista Rafa Nadal, que lo “da todo con un comportamiento exquisito”.

“Nosotros, como club, tenemos una responsabilidad, porque todos los jugadores que se ponen nuestra camiseta son nuestros embajadores”, comentó Butragueño, quien detalló que el Real Madrid “forma personas” que “tienen que comportarse de una manera determinada”, acorde con los valores asociados al club. “El comportamiento que esperamos está ligado a ese escudo y esa camiseta”, abundó. “Nuestros entrenadores son también formadores de personas”, agregó. “No sólo basta con jugar bien al fútbol, hay que comportarse de una manera determinada”, remachó.

«Hay que enseñar a nuestros hijos a que sepan ganar y perder»

Horacio Gaggioli, por su parte, subrayó que “es importante que el padre sepa que no es un entrenador” y relató cómo ha vivido la situación de jóvenes promesas que se quedaron por el camino a causa de la presión ejercida por sus progenitores. “Siempre les digo que si me interesa el proyecto es con unas condiciones: vosotros sois los padres, pero en el tema deportivo me encargaré exclusivamente yo”, manifestó quien gestase el primer contrato de Lionel Messi.

Eli Pinedo opinó que “quizás los padres se olvidan de que lo más importante es que el niño o la niña disfruten”. “Los entrenadores que he tenido me han enseñado no sólo de balonmano, sino que me han dado herramientas de vida”, subrayó sobre su propia experiencia.

Alberto Berasategui destacó que “el deporte se ha profesionalizado tanto que muchas veces vemos hoy en día chavales que con 16 ya tienen su propio mánager y muchos padres pierden de vista el espíritu del deporte”. “Eso hace que ejerzan una presión sobre esos chavales que es inviable”,agregó. Relató en este sentido el caso de un padre que golpeó al rival de su hijo hace un par de años en el Mutua Madrid Open. “Nos tenemos que concienciar de que hay que enseñar a nuestros hijos a que sepan ganar y perder”, incidió.

Lo importante, a juicio de Lorenzo Cooklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña, es “establecer las reglas del juego”, objetivo al que pretende contribuir el manual. A fin de cuantas, como escribe la madre de Sergio García en el prólogo, el deporte no es sino “una excusa para formar personas”.