Qué somos: ¿Herbívoros, omnívoros o carnívoros?

Cada ser vivo se alimenta de la manera más adecuada a sus características fisiológicas y al ambiente en el que normalmente habita. Pero ¿cuál es la alimentación natural del ser humano? En primer lugar hay que tener en cuenta que, con respecto a los animales mamíferos, a los que nosotros pertenecemos, hay tres modelos fundamentales de alimentación: herbívoros, carnívoros y omnívoros. ¿Cuál de esos modelos de alimentación le corresponde a los seres humanos? Vamos a analizar la cuestión con una cierta calma, ya que hay mucha confusión al respecto y, en ocasiones, es objeto de airadas polémicas.

¿Somos herbívoros? Estos son los animales que se alimentan exclusivamente de vegetales (hierba, hojas de los árboles, raíces, frutos, etc.). Los hidratos de carbono que contienen los vegetales en mayor cantidad son la celulosa, las pectinas, las gomas y la lignina. Estas sustancias tienen una estructura química peculiar, y ningún mamífero produce enzimas capaces de digerirlos.

¿Y cómo se las apañan las vacas? Todos los herbívoros, desde un cordero hasta un gorila, digieren los vegetales gracias a que en su aparato digestivo tienen un colon o intestino grueso muy largo, que está repleto de unas bacterias que son las que digieren las plantas que tragan estos animales. Nosotros no podemos sobrevivir comiendo solo hierba ya que nuestro colon es demasiado pequeño para poder digerirla. No, no somos herbívoros.

Se suele decir que somos omnívoros. Estos son aquellos animales que, como el cerdo o el oso, pueden nutrirse con cualquier tipo de alimento vegetal o animal: hierba, carne, pescado. ¡Claro¡ Nosotros comemos de todo, así que somos omnívoros. Bueno, tranquilos, vamos a ver. A un cerdo, si lo encerramos durante un mes en una carnicería bien abastecida vivirá tan a gusto y, al final, hasta habrá ganado peso.

Lee el post completo en el blog Cmo ser un cromañón sano y feliz