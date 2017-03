Un juez pide que vuelva el servicio militar para los 'ni-nis'

El peculiar juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud, ha vuelto a llamar la atención por su peculiar búsqueda de soluciones. Si el magistrado siempre ha captado la atención de la opinión pública por sus peculiares sentencias en las que condenaba a impartir clases o a patrullar con la policía local para concienciar a los jóvenes, ahora piensa en recuperar viejas maneras para la nueva chavalería.

«Suecia, uno de los países más avanzados del mundo, va a recuperar la ‘mili’, esto es, el servicio militar obligatorio. Es decir, que los jóvenes de ese país van a tener que aprender a ser soldados, o lo que es lo mismo, disciplina y autoridad, que nunca son mala cosa. Aquí, en España, deberíamos tomar nota y plantearnos la necesidad de que nuestros jóvenes hagan un par de meses de campamento, o sea, de instrucción militar. Ellos y ellas. Y los ‘ni-nis’ [acrónimo popular para quienes ni estudian ni trabajan], un año o dos», lanzó Calatayud en su blog en Ideal.es con el título '¡Que vuelva la ‘mili’ (el servicio militar obligatorio), como en Suecia!'.

La idea del juez es que recuperen el sentido de la disciplina a través de las obligaciones y rutinas durante el aprendizaje en las Fuerzas Armadas. «Lo he planteado en alguna otra ocasión y me han dicho que era un antiguo, un retrógrado, un militarista, etc, pero los suecos, que conforman una de las sociedades más progresistas del planeta, lo van a hacer», justificó Calatayud. «Lo que iba a disfrutar yo viendo marcar el paso a esos niños y niñas que ni estudian ni trabajan y están todo el santo día con el móvil…», insistió el hombre que ejerce su profesión en Granada antes de acompañar el texto con unos onomatopéyicos 'ja, ja, ja'.