'Daniel' se derrumba entre insultos a los romanones: «Tenía pánico cada vez que dormía allí»

La supuesta víctima del 'caso Romanones', 'Daniel', ha roto a llorar desconsoladamente durante el interrogatorio del fiscal, provocando la suspensión de la vista durante varios minutos. El joven, de 27 años, salió de la sala llamando "hijos de puta" a algunos de los curas que estaban sentados en las bancas.

La tensión de las preguntas ha provocado esta situación. Durante su declaración ha narrado todos los presuntos abusos con detalle, ratificando todos los extremos de su denuncia. El presidente del tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, José Requena, le ha pedido que se tranquilice.

"Yo tenía pánico cada vez que me tenía que quedar a dormir allí", ha asegurado en referencia a la casa parroquial, donde, según dijo, el padre Román, estando juntos en la cama le "metía la mano en los calzoncillos" y le "masturbaba".

Una vez se ha reanudado la sesión, ha negado que el Opus Dei esté detrás de su denuncia y ha señalado que si no contó las "penetraciones" al Papa Francisco fue porque "la mandó a un buzón público", pues la envío por correo ordinario. "Yo me negué a esas penetraciones anales, pero no dije que no se produjeran", indicó al fiscal, al ser preguntado por qué no lo refirió al Santo Padre. "Para usted puede ser más importante la penetración, pero para mi no es lo más grave, es todo en su conjunto", agregó.