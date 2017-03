Barcelona prohibirá la circulación a los coches viejos que más contaminen

Los coches viejos que más contaminan no podrán circular por las carreteras del área metropolitana de Barcelona a partir de 2019. Una cumbre celebrada esta mañana entre el Gobierno catalán, la diputación de Barcelona, el ayuntamiento de Barcelona y algunos de los municipios metropolitanos ha adquirido el compromiso de reducir las emisiones de contaminación al aire a través de la restricción de los vehículos más antiguos.

Las medidas más drásticas entrarán en vigor el 1 de enero de 2019 y se aplicarán de lunes a viernes a furgonetas matriculadas antes del 1 de octubre de 1994 y a los turismos matriculados antes del 1 de enero de 1997. Todos ellos tendrán prohibida la circulación. Unas cámaras se encargarán de vigilar que las normas se cumplen. En total, son unos 106.000 coches, que suponen un 7% del parque móvil, y a 22.049 furgonetas, un 16% del total.

El objetivo es reducir un 30% en 15 años las emisiones contaminantes asociadas al tránsito rodado. Las medidas de choque contra la contaminación entrarán, no obstante, en vigor este año, pero solo en caso de que se declaren episodios de riesgo ambiental. Si así sucede, los coches y las furgonetas que hoy tienen más de 20 años y los vehículos que no tienen etiqueta ambiental no podrán circular en las rondas de circunvalación de Barcelona. A partir de 2020, además, se limitarán los vehículos sin etiqueta ambiental en las rondas. La administración catalana se compromete a crear una tarjeta verde que dará derecho a 3 años de transporte público gratuito para aquellas personas que lleven al desguace un vehículo ligero diésel de antes de 2005 o gasolina fabricado antes del 96.