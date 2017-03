La cadena de restaurantes de comida rápida McDonald's ha iniciado este viernes una investigación interna después de que una clienta india difundiera la foto de un lagarto muerto servido con sus patatas fritas. En la imagen compartida en las redes sociales y difundida por medios indios se ve un lagarto muerto entre varias patatas fritas en el interior del tradicional cucurrucho rojo y dorado de la marca. La AFP no pudo comprobar la autenticidad de la fotografía.

El incidente se produjo el martes cuando Priyanka Moitra, una habitante de Calcuta (este), fue a tomar el desayuno a un restaurante de McDonald's. "¡Es asqueroso! Oh, Dios mío, ¡hay un lagarto en mis patatas fritas!", pensó entonces, según contó al canal de televisión NDTV. "Hablé con los responsables de ventas de la zona, hablé con el encargado, pero hicieron como si nada", añadió.

Moitra presentó una queja ante las autoridades el martes por la tarde, y la policía local cerró el restaurante de forma temporal. Este viernes, McDonald's India ha asegurado en un comunicado haber iniciado una investigación para determinar las causas del incidente.

Kolkata resident Priyanka Moitra says that she found a lizard in her McDonald's food on Tuesday, 28th February. FIR lodged with police pic.twitter.com/C8fyvOHssg