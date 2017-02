Ultimando cositas

Un poquito de nervios, miedo y mucha ilusión es lo que esta semana hace que me duela excesivamente la rodilla, tenga molestias en las falanges, en alguna que otra costilla, la espalda y el hombro. Que curiosa es la mente.

Estos días estoy ultimando todos los preparativos para salir. Son las comprillas de esta semana las que hace que se agote mi presupuesto para material. Y también es en esta semana, en la que me doy cuenta que debería haber invertido mas dinero en mi bicicleta.

Mi bicicleta es un poco inusual para la ruta que voy hacer. Habitualmente las bicicletas de ciclo turistas llevan una horquilla fija o una horquilla con suspensión bloqueable para avanzar mas rápido.

Una suspensión que no valla bloqueada puede llega absorber el veinticinco porciento de la pedalada. Esto en rutas de decenas de miles de kilómetros… puede suponer la reducción de miles de kilómetros.

El problema al que yo me enfrento es una tendinitis crónica en el hombro izquierdo. Esto hace que una horquilla fija me lo pueda lesionar al pasar por baches o algún camino agreste. Podría ser bloqueable, pero mi experiencia me ha enseñado que cuando la llevas bloqueada, de los baches te das cuenta cuando los pasas, y cuando los pasas, el hombro ya ha recibido el daño que hace te duela.

